Policiji prijavila krave na paši

Sezona v gorah se je začela povsem po pričakovanjih. Vse kaže, da se po koncu šole, ko se začnejo počitnice in dopusti, vsa Slovenija odpravi v gore, poleg nas pa tudi mnogi tujci. Množičen obisk je s sabo prinesel tudi zelo veliko intervencij gorskih reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Na Prisojniku sta tujca obstala v snegu v supergah. FOTO: PU Kranj Že prvi počitniški vikend konec junija so posredovali kar šestnajstkrat, pretekli konec tedna pa je bilo nekoliko bolje, a verjetno le zaradi slabega vremena v nedeljo. Posredovali so »le« osemkrat in žal so v dolino ...