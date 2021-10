Policija zaprla avtocesto, razlog pa je tole

Kako priti iz Ljubljane na Gorenjsko, je zdaj pravo vprašanje. Zastavil si ga je tudi nekdo na twitterju in ga naslovil na Dars. Hitro so mu odgovorili, da je policija začasno zaprla avtocesto zaradi prevoza vozil s spremstvom. ​



Promet.si pa pojasnjuje, da je ljubljanska obvoznica zaprta zaradi prevoza vozil s spremstvom:



– med Kozarjami in Brdom proti Gorenjski,

– v razcepu Malence iz smeri Šmarja - Sapa proti Rudniku in

– med Malencami in Kozarjami.



Po podatkih voznikov so zaprti tudi vsi priključki na gorenjsko avtocesto med Ljubljano in Brdom pri Kranju.

