Policija začenja akcijo Hitrost, skrb vzbujajoče število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah

Do 30. julija 2025 se je zgodilo 4,3 % manj prometnih nesreč kot lani, a je število smrtnih žrtev naraslo za kar 65,7 %. Umrlo je 58 ljudi (lani 38), največ zaradi neprilagojene hitrosti. Policija zato napoveduje poostren nadzor v okviru evropske akcije Hitrost med 4. in 10. avgustom.

Policija opozarja, da je pred nami še polovica poletja, ko so ceste polne, še posebej proti turističnim destinacijam. Veliko je tudi motoristov, ki sodijo med najbolj ogrožene. Letos jih je umrlo že 21, od tega so 12 nesreč povzročili sami.

Med smrtnimi žrtvami je bilo tudi več voznikov in potnikov, ki niso uporabljali varnostnega pasu. Policija je zabeležila skoraj 15.000 tovrstnih kršitev. Letos je bilo tudi 11 smrtnih nesreč, povezanih z alkoholom. Najpogostejši vzrok hudih nesreč ostaja neprilagojena hitrost, ki je botrovala 1.927 nesrečam, v katerih je umrlo 27 ljudi. Policija bo zato še okrepila nadzore, tudi z metodo “veriga”, kjer patrulje delujejo zaporedno na določenih relacijah.

Robert Vehovec iz Generalne policijske uprave opozarja, da vožnja z motorjem prinaša do štirikrat večje tveganje. Ključni dejavniki varnosti so: primerna hitrost, predvidevanje situacij, tehnično brezhibno vozilo in ustrezno psihofizično stanje voznika. Vehovec zaključuje: »Vsak naj začne pri sebi – z odgovorno vožnjo, spoštovanjem predpisov in dobrim zgledom lahko skupaj zmanjšamo število tragičnih nesreč.«