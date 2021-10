Policija v Ljubljani uporabila 400 plinskih nabojev in bomb (VIDEO)

Voda, pomešana s plinskimi sredstvi

»To povzroči posledice pri osebah, ki se tam znajdejo naključno«

iz sektorja splošne policije pri GPU je na novinarski konferenci pojasnjeval torkovo dogajanje v prestolnici. Policisti so trem osebam odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja, še 22 pa so jih pridržali v času trajanja shoda. Po dosedanjih podatkih policije sta dve osebi potrebovali zdravniško pomoč, šest policistov pa naj bi bilo lažje poškodovanih. Štirje so poškodovani zaradi metanja predmetov vanje, predvsem granitnih kock.Sladič je dejal, da je policija zaradi dinamike protesta in več žarišč nasilja uporabila »veliko prisilnih in plinskih sredstev, nekaj telesne sile, konjenice in vodni top«.V skladu z zakonom o kazenskem postopku morajo policisti pridržano osebo pred preiskovalnega sodnika pripeljati brez odlašanja, najpozneje pa 48 ur po pridržanju, ali pa jo izpustiti na prostost.Policija je po besedah Sladiča uporabila veliko plinskih sredstev, ki, kot je dejal, »puščajo mali posledic, učinek je pa velik, saj lahko nasilne ljudi učinkovito odvrne od napadov«. Samo v torek so policisti uporabili 400 plinskih nabojev in plinskih ročnih bomb. ​Tudi vodni top, ki so ga uporabili na Slovenski in Celovški cesti, je bruhal vodo, pomešano s plinskimi sredstvi. Za to so se odločili, ko je prišlo do metanja predmetov v policiste in poškodovanja policijskih vozil.Na trditev novinarja, da so jo skupili tudi mimoidoči, denimo matere z otroki, ki niso bili del protestov, je Sladič dejal, da je policija že dan prej opozarjala državljane na nevarnost. »Dinamika nasilnih izgrednikov je bila zelo pestra, saj se je množica umikala v različne predele mesta, najnasilnejši so tako delovali na več krajih hkrati, Zato je prišlo do učinka plinskih sredstev nekoliko širše. To povzroči posledice pri osebah, ki se tam znajdejo naključno.« Med pridržanimi so bili posamezniki, ki so policiji znani, med protestniki pa tudi pripadniki navijaških skupin. Policija je po njegovem delovala samostojno, brez vpliva politike in narekov, kdaj ukrepati.Celotno novinarsko konferenco si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku.