Policija v akciji, v gorah slišali krike na pomoč

Policisti PU Kranj prosijo za pomoč vse, ki bi kar koli vedeli o nenavadnem dogodku, o katerem so bili obveščeni danes zjutraj. Poročajo, da helikopterska ekipa za reševanje v gorah in kranjskogorski gorski reševalci preverjajo domnevne klice na pomoč neznane osebe v Slovenski smeri severne stene Triglava. Dodajajo, da lahko gre tudi za drugo smer.



Posredovali so zjutraj ob 7. uri, ko je prijavitelj sporočil, da je slišal krike človeka, ki je vpil zaradi poškodb roke. Ni znano, ali se je vzpenjal ali sestopal. Aktivirani so bili vojaški helikopter in gorski reševalci. Ker oseba ni bila najdena, ravno tako ni bilo nobene druge prijave v tej zvezi, prosijo za pomoč in informacije na interventno številko 112 ali 113.

