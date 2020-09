Policija reagirala v 12,5 minute: poglejte, kaj sporoča

23 oziroma 12,5 minute

Pri klicu na intervencijsko številko policije 113 prosimo povejte:

KAJ se je zgodilo (prometna nesreča, kaznivo dejanje, pretep ...).

KJE se je dogodek zgodil (kraj, vrsta ceste, npr. avtocesta, smer

vožnje, bližina vidnejših objektov).

KDAJ se je zgodilo (ali ste na dogodek naleteli ali ste udeleženec

dogodka).

ALI i je kdo poškodovan, število udeležencev (vozil, oseb), opis oseb,

številka registrske tablice, barva, znamka vozila in druge podatke, ki bi

pripomogli k varnosti prijavitelja in drugih občanov, policiji pa učinkovito intervencijo.

Kdaj poklicati številko 113? FOTO: Pu Nm

Slovenska policija se odzove na klice na pomoč, kolikor hitro lahko in glede na ocenjeno nujnost prijavljenega dogodka. PU Novo mesto pa opozarja, da so v zadnjih tednih na območnih policijskih postajah te uprave prejeli več klicev, prijav dogodkov, kaznivih dejanj in prekrškov na javno objavljene telefonske številke policijskih postaj oziroma policijske uprave, tudi za klice, kjer je potrebno takojšnje posredovanje policije. »Tako se po nepotrebnem podaljšuje reakcijski čas policije,« pravijo. Treba je namreč poklicati na številko 113.»Reakcijski čas prihoda policistov na kraj dogodka v PU Novo mesto je bil lansko leto 23 minut oziroma 12,5 minute za nujne dogodke,« je sporočiliz PU Novo mesto.Nujni klic sprejme in evidentira policist operativnokomunikacijskega centra (OKC), ki deluje znotraj vsake policijske uprave. V Sloveniji je osem takšnih centrov. Policist, ki sprejme obvestilo o nujnem dogodku, mora od prijavitelja zahtevati čim natančnejše podatke, na podlagi katerih lahko določi stopnjo prioritete in organizacijo intervencije.V letu 2019 so na številki policije 113 na vseh OKC sprejeli 526.193 klicev, od tega je bilo 36,8 % klicev takšnih, da so zahtevali posredovanje policije.