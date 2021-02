Nove podrobnosti: Hojs se je odpovedal varovanju

Početje ministra za notranje zadevekonec tedna še vedno dviguje veliko prahu, potem ko se je razvedelo, da se je z mamo podal proti meji s Hrvaško, kjer so mu tamkajšnji varnostni organi pojasnili, da brez opravljenega PCR-testa ne more vstopiti na njihovo ozemlje oziroma lahko, če gre v karanteno.Hojs je pojasnjeval, da se je sicer že na poti spomnil, da z mamo, ki ima na Hrvaškem nepremičnino, nimata PCR-testa, a da se je odločil preveriti, ali držijo govorice, da Hrvatje na svoje ozemlje spuščajo tudi ljudi brez testa.Oglasili pa so se tudi na policiji. Zapisali so, da je minister za prehod občinskih in državne meje posedoval vse potrebne izjave, dokazila in dokumente. »Minister v ničemer ni kršil veljavnih odlokov,« so zatrdili. Pod objavo policije na twitterju pa so se zvrstila vprašanja, kako na policiji vedo, da je imel minister pri sebi vsa dokazila in dokumente. Ali so ga ustavili na kateri izmed občinskih meja in to preverili?Na policiji so sicer še poudarili, da je minister »zasebno pot opravil povsem v lastni režiji, saj se je varovanju v preteklem vikendu odpovedal. Policija v tej zvezi tudi ni izvedla nikakršne predhodne komunikacije ali najave prihoda ministra hrvaškim varnostnim organom.«