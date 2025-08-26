POGREŠANA OSEBA

Policija prosi za pomoč, Uroš je avto parkiral pred trgovino, nato pa izginil (FOTO)

Ste ga kje videli?
Fotografija: Pogrešani Uroš. FOTO: Policija
Odpri galerijo
Pogrešani Uroš. FOTO: Policija

N. B.
26.08.2025 ob 12:03
26.08.2025 ob 12:04
N. B.
26.08.2025 ob 12:03
26.08.2025 ob 12:04

Poslušajte

Čas branja: 1:20 min.

Neznano kam je odšel Uroš Grašič, star 37 let, so sporočili z mariborske policijske uprave. Pogrešani je bil nazadnje viden danes, okoli 7.45, pri trgovini Lidl v Slovenski Bistrici.

Osebni opis:

Uroš je visok približno 175 centimetrov, suhe postave, svetle polti in temno rjavih las. Na sprednjem delu glave ima plešo. Obraz ima poraščen s srednje dolgo brado. Oblečen je bil v dolge jeans hlače, modre barve in modro majico, obut v črne športne copate.

Danes, okoli 7.45, je Uroš vozilo parkiral na parkirišču pred trgovino Lidl v Slovenski Bistrici in se peš odpravil po Ljubljanski cesti v smeri bencinskega servisa Petrol oziroma v smeri Slovenskih Konjic. 

»Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na tel. št. Policije 113 oz. na anonimni telefon Policije 080-1200,« pozivajo policisti.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

policija poziv javnosti pogrešana oseba

Priporočamo

Konec zasebnosti: EU regulativa uvaja pregledovanje zasebnih sporočil in nam na vrata pošilja policijo
Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Katarina Venturini iskreno o Andreju Škufci: Velikokrat me je naredil žalostno (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Konec zasebnosti: EU regulativa uvaja pregledovanje zasebnih sporočil in nam na vrata pošilja policijo
Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Katarina Venturini iskreno o Andreju Škufci: Velikokrat me je naredil žalostno (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.