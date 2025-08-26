Policija prosi za pomoč, Uroš je avto parkiral pred trgovino, nato pa izginil (FOTO)

Neznano kam je odšel Uroš Grašič, star 37 let, so sporočili z mariborske policijske uprave. Pogrešani je bil nazadnje viden danes, okoli 7.45, pri trgovini Lidl v Slovenski Bistrici.

Osebni opis:

Uroš je visok približno 175 centimetrov, suhe postave, svetle polti in temno rjavih las. Na sprednjem delu glave ima plešo. Obraz ima poraščen s srednje dolgo brado. Oblečen je bil v dolge jeans hlače, modre barve in modro majico, obut v črne športne copate.

Danes, okoli 7.45, je Uroš vozilo parkiral na parkirišču pred trgovino Lidl v Slovenski Bistrici in se peš odpravil po Ljubljanski cesti v smeri bencinskega servisa Petrol oziroma v smeri Slovenskih Konjic.

»Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na tel. št. Policije 113 oz. na anonimni telefon Policije 080-1200,« pozivajo policisti.