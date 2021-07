Pogrešanega našli mrtvega

Od minulega torka je bil pogrešan 72-letnik iz območju Policijske postaje Žalec. Vse, ki so ga videli, so iz PU Celje naprošali, da to sporočijo na 113. Žal je policija nekaj minut kasneje poslala preklic iskanja, saj so ga v bližini doma našli mrtvega.

