Policija prodaja tri stanovanja, cene od 24 tisočakov dalje

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javno dražbo za prodajo treh stanovanj, in sicer v Destrniku, Šmarju pri Jelšah in Starem trgu pri Ložu.



Prodajajo se tri neopremljena stanovanja: zasedeno stanovanje v Destrniku (Vintarovci 53), v skupni izmeri 64,10 m2, ter nezasedeni stanovanji v Šmarju pri Jelšah (Rogaška cesta 19) v skupni izmeri 37,30 m2, in Starem trgu pri Ložu (Cesta Notranjskega odreda 43) v skupni izmeri 64,80 m2.



Izklicna cena za stanovanje v Destrniku znaša 35.000 evrov, za stanovanje v Šmarju pri Jelšah 24.000 evrov, za stanovanje v Starem trgu pri Ložu pa 41.000 evrov.



V te znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov. Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 odstotkov od izklicne cene za posamezno stanovanje, pri čemer velja, da mora biti varščina do 9. oktobra 2020 na računu ministrstva za notranje zadeve.



Javna dražba bo potekala 14. oktobra 2020 ob 13. uri na ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.