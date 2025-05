Na predvečer praznika dela so po državi potekala številna kresovanja, 1. maja pa so po tradiciji sledili pohodi in srečanja. Na praznik so tradicionalno zazvenele budnice po Sloveniji, v Dupljah pa so jo morali prekiniti zaradi prijave domačina, ki je poklical policijo. Zmotilo ga je, ker je Prostovoljno gasilsko društvo Duplje z glasbo iz zvočnikov na gasilskih vozilih budilo krajane. »V PGD Duplje se trudimo ohranjati dolgoletno tradicijo budnice in jo izvajamo z veseljem ter spoštovanjem do skupnosti. Ob tem se iskreno zahvaljujemo vsem, ki nas vsako leto podpirate in sprejmete z odprtimi ...