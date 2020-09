Policija pod drobnogledom: kako preverjajo čas bivanja na Hrvaškem?

Mejni prehod Jelšane. FOTO: Leon Vidic, Delo

Pristojnosti niso ustrezno razjasnjene

Čedalje več pooblastil policije

Informacijski pooblaščenec je na policiji uvedel inšpekcijski postopek nad »nejasnim širjenjem policijskih pooblastil«, povezanim z izvajanjem protikoronskih ukrepov, poroča časnik Dnevnik. Pod drobnogled so vzeli tako postopke na meji za lastnike nepremičnin in plovil na Hrvaškem kot tudi druge nove naloge policistov.Ob uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam držav z visokim številom okužb z novim koronavirusom je slovenska vlada za lastnike nepremičnin in plovil na Hrvaškem predvidela, da lahko zaradi urejanja stanja za 48 ur odidejo na Hrvaško, ne da bi jim bila ob vrnitvi odrejena 14-dnevna karantena.Kot izpostavlja Dnevnik, pa ni jasno, kako natančno naj bi policija preverila čas bivanja na Hrvaškem in kako naj bi se ti podatki obdelovali oziroma hranili. Zaradi mnogih nejasnosti, ki jih zakon vnaša v delo policije, je informacijski pooblaščenec na policiji sprožil inšpekcijski postopek.Informacijska pooblaščenkameni, da pristojnosti policije za poseganje v osebne podatke slovenskih državljanov oziroma zakonske podlage za tovrstne posege niso ustrezno razjasnjene. Tako ni jasno, kako in na podlagi katerih dokazil policija izvaja preverjanje, prav tako iz veljavnih predpisov ni jasno, katere konkretne osebne podatke posameznikov v ta namen policija obdeluje. Zakon o nalogah in pooblastilih policije namreč sploh ne predvideva posebnega vodenja evidence prehoda državne meje, prav tako tega ne predvideva letošnja interventna zakonodaja, povezana s covidom 19.Poleg tega informacijski pooblaščenec v inšpekcijskem postopku preverja tudi upravičenost pooblastil, ki jih je policiji podelil zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije. Policisti namreč smejo po novem tudi iskati posamezne osebe, jih prepoznavati na fotografijah, postavljati cestne zapore z blokadnimi točkami, začasno omejevati gibanje oseb in jih privesti na določen kraj, denimo na policijsko postajo ali v zdravstveni dom. V ta namen lahko uporabljajo tudi podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje.