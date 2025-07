Rom izsiljeval otroka?! Žrtev naj bi bilo več ...

Povečano število policijskih avtomobilov, v katerih so bili za vzpostavljanje javnega reda popolnoma opremljeni policisti posebne enote Policijske uprave (PU) Murska Sobota, ki so še posebej izurjeni za razreševanje kočljivih situacij, je v petek v prekmurski prestopnici pritegnilo precej pozornosti. Razlog? Po naših podatkih so bile te patrulje poslane na varovanje hišne preiskave v primestno naselje Pušča, v katerem so jo na naslovu moškega, rojenega leta 2003, opravili pripadniki oddelka za organizirani kriminal kriminalistične policije soboške PU. V petek so policisti v polni bojni opremi...