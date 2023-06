Policija: Ne drži da nismo ukrepali

Policija zavrača očitke o neustreznem obravnavanju žrtev nasilja na sobotni Paradi ponosa, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Policisti, ki so shod varovali, so v največji možni meri preprečevali vsakršna kazniva ravnanja, policija pa ima ničelno toleranco do vsakršnih oblik kaznivih ravnanj, so zapisali.

»Ne drži da policija ni ukrepala ob naznanjenih kaznivih ravnanjih in nikogar ne odvračamo od prijav, temveč nasprotno pozivamo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodkih ali kaznivih ravnanjih, da o tem obvestijo policijo,« so v odzivu zapisali na PU Ljubljana.

Predsednica Društva Parada ponosa Simona Muršec je v izjavi za javnost navedla, da policija ni zaščitila več ustrahovanih oseb, ki so se na njih obrnile po shodu. FOTO: Črt Piksi

Na policiji pojasnjujejo, da v dneh pred shodom niso pridobili informacij o načrtovani izvedbi kaznivih dejanj na dogodku. Neposredno pred shodom so prejeli prijavo, da je neznani osumljenec, ki je bil v družbi še dveh oseb, fizično napadel dve osebi, ki sta bil pri tem lažje poškodovani.

Ni vedel

Policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in suma kaznivega dejanja. V okviru pooblastil bodo preverili tudi obstoj morebitnih drugih kaznivih ravnanj v povezavi s shodom in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali. Po zdaj znanih informacijah je sicer šlo za posamične dogodke, ki jih vnaprej ni bilo mogoče predvideti, so še poudarili. Policija je sicer zaznala posameznike, ki so izražali nasprotna mnenja, in je v okviru pooblastil, ugotavljala identiteto teh oseb.

Na očitke, da so se policisti fotografirali s storilci nasilnih dejanj, so na policiji odvrnili, da je eden od policistov na prošnjo udeležencev shoda sicer dopustil fotografiranje, vendar ni vedel, da so osebe kakorkoli povezane s kršitvami. V primeru, da bodo glede teh navedb zaznali odklonska ravnanja, bodo izvedli ustrezne notranje varnostne postopke, so še zatrdili.

Kot so poudarili, so policisti, v največji možni meri preprečevali vsakršna kazniva ravnanja, za red na prijavljenih shodih pa je odgovoren organizator. Ko je na shodih prisotno večje število udeležencev in se ti odvijajo na širšem območju, ni mogoče zagotoviti absolutne varnosti, so še zapisali.

