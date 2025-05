Policija meri hitrost e-skirojev brez pravne podlage?!

Policija je pred nekaj meseci pridobila napravo, na katero se postavi e-skiro, da se izmeri njegova hitrost. Cilj uporabe je bil obvladovati vse pogostejše prometne nesreče in padce, povezane s prehitro vožnjo. Vendar pa Urad za meroslovje opozarja, da danski laboratorij, ki je napravo kalibriral, za to ni akreditiran.

Poleg tega po njihovih navedbah trenutno ni predpisa, ki bi določal postopke za preverjanje skladnosti takšnih naprav. Kot je poročala Televizija Slovenija, za takšno napravo torej ni jasne pravne podlage, kar odpira vprašanja o zakonitosti nadzora nad tovrstnimi prevoznimi sredstvi.

Policija: naprava je ustrezna in dokumentirana

Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi v Ljubljani, trdi, da naprava – t. i. valjarji – ne potrebuje certifikacije, temveč zadostuje status kalibrirane naprave. Po njegovih besedah je bila oprema nabavljena v skladu s pravilnikom o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil. A težava je v tem, da e-skiroji v ta pravilnik ne spadajo, saj so opredeljeni kot lahka motorna vozila, ki niso zajeta v Zakonu o motornih vozilih.

FOTO: Blaž Samec

»Že pred več kot dvema letoma smo predlagali, da se to področje bolj učinkovito uredi, da bomo tudi mi pri nadzorih cestnega prometa bolj učinkoviti,« je poudaril Kapun.

Zakonodaja ne dohaja razvoja mobilnosti

Na ministrstvu za infrastrukturo na vprašanja, kako naj policija izvaja nadzor brez jasne zakonske podlage, še niso odgovorili. Televizija Slovenija izpostavlja, da zakonodaja pogosto ne sledi hitrim spremembam v prometu, zlasti v urbanih središčih, kjer se dinamičnost mobilnosti še posebej kaže.

Mobilnostni strokovnjak Andrej Brglez meni, da bo v prihodnjih petih do desetih letih prevoznih sredstev še bistveno več. »Policija mora imeti predvsem čiste in jasne zakone. Mora imeti naprave, s katerimi lahko učinkovito upravlja, in zakonsko podlago,« je poudaril. Po njegovem mnenju ima Urad za meroslovje vrhunske strokovnjake, ki lahko jasno določijo, katera orodja so primerna, naloga ministrstev pa je, da se hitro prilagodijo spremenjenim razmeram.

Poročilo Televizije Slovenija osvetljuje vrzel med tehnološkim razvojem in zakonodajo. Policija si želi učinkovitega nadzora nad vse številčnejšimi in hitrejšimi električnimi prevoznimi sredstvi, a brez ustrezne zakonske ureditve ostaja vprašanje, ali so njeni ukrepi pravno vzdržni. Ministrstvo za infrastrukturo bo moralo v kratkem podati jasna stališča in morebitne zakonodajne rešitve.