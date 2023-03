Policija je urednika na TV Slovenija po zaključku preiskave kazensko ovadila

Urednik osrednjih informativnih oddaj na Televiziji Slovenija (TVS) Jaka Elikan zavrača očitke o šikaniranju na delovnem mestu. Policija je sicer Elikana po zaključku preiskave kazensko ovadila. V današnjem odzivu za medije je zatrdil, da z ovadbo ni seznanjen in da so bile njegove besede iztrgane iz konteksta in zlorabljene za obračune na TVS.

Ena izmed novinark TVS je namreč decembra lani zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja podala prijavo na policijo, o čemer smo že poročali tukaj. Ta je po zaključeni preiskavi o sumu kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu na ljubljansko okrožno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper Elikana.

Ta vse obtožbe zavrača in dodaja, da je »komunikacija v redakciji zaradi narave dela pogosto dinamična, pod časovnimi in drugimi pritiski«. V današnjem odzivu za medije pa je med drugim tudi obširno opisal dogajanje 22. novembra lani, na kar se po njegovih navedbah domnevno nanaša prijava. Na ta dan je glede na Elikanov zapis že na jutranjem uredniškem sestanku potekala razprava o pomanjkanju komunikacije novinarjev z uredniki kot problemu pri pripravi kakovostnih informativnih vsebin.

Ob prisotnosti več sodelavcev

Ena izmed novinark se je po zatrjevanju Elikana odpravljala na terensko snemanje, pri tem pa se z njim kot urednikom ni pogovorila o pripravi prispevkov za oddajo. »Ob prisotnosti več sodelavcev sva se o načrtovanih vsebinah tudi pogovorila. Nihče od tedaj prisotnih ni reagiral na najino komunikacijo. Ko je bila situacija naknadno problematizirana, sem se novinarki/voditeljici tudi opravičil, če je mojo komunikacijo napačno razumela kot dvoumno. Nikogar nisem želel prizadeti,« je navedel Elikan.

Na RTVS kazenske ovadbe ne komentirajo, saj da z njeno vsebino niso seznanjeni, so zapisali v četrtkovem odzivu. Prav tako do zaključka ne komentirajo internih postopkov.

V odzivu tudi zatrjuje, da so bile v nadaljevanju njegove besede iztrgane iz konteksta, zmanipulirane in zlorabljene za politične obračune na TVS. »To razumem kot še eno v vrsti ravnanj, s katerimi del kolektiva nenehno ovira delo, ter kot grob poseg v novinarsko in uredniško avtonomijo in izvajanje političnega pritiska. Primer je odraz okoliščin, ki presegajo mene osebno,« je prepričan urednik osrednjih informativnih oddaj na javni televiziji.

Opisan primer je sicer obravnaval tudi skupni odbor za prepoznavanje in preprečevanje mobinga na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki ni ugotovil kršitev ali nepravilnosti, je še danes sporočil Elikan.

