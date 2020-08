Policija in minister Hojs pod drobnogledom Knovsa

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) je danes opravila nadzor nad delom policije oz. Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in notranjega ministra. Razlog za nadzor pa naj bi bili po poročanju TV Slovenija, »posegi politikov, predvsem stranke SDS in ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, v neodvisnost policije.«Skupina poslancev, članov komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb po vodstvomje izvedla nenapovedani nadzor, zanimala naj bi jih predvsem vloga notranjega ministra in revizij, ki jih je ukazal nad že zaključenimi primeri, zanimal pa naj bi jih tudi nadzor Inšpektorata za notranje zadeve nad delom NPU.Na sedež NPU je prišlo pet do šest poslancev, med njimi ni bilo prvaka SNSTa je po poročanju TVS »raje ostal na kolegiju predsednika DZ in dejal, da tako ne bodo nič odkrili«.Predstavniki Knovsa so NPU že zapustili, Nemec pa je parlamentarni nadzor potrdil tudi v objavi na twitterju in zapisal: »Dolžnost KNOVS je, da preveri vsebino usmeritev in obveznih navodil ministra Aleša Hojsa in ter njihov vpliv na zakonito delo policije. Ali nadzorovana služba deluje v okviru ustave in zakona pri izvajanju prekritih preiskovalnih ukrepov, kjer policija najhuje posega v človekove pravice. Kot je potrebno izvajati nadzor nad delom organa, da ta dela zakonito, je potrebno izvajati tudi nadzor nad nadzorniki in tistimi, ki nadzorovani službi dajejo (ne)zakonite usmeritve, ki vplivajo na njeno delo. Vladavina prava zahteva, da ni nikogar nad pravom, da pravna pravila veljajo za vse enako. Za državljane, policijo in seveda tudi politiko, ki vodi MNZ in preko njega organa v sestavi.«