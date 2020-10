Policija ima prav posebno sporočilo za petkove protestnike

Policijska uprava Ljubljana bo z zdravstvenim inšpektoratom ob današnjem neprijavljenem shodu nadzirala spoštovanje odloka za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni zaradi preprečitve izjemnega povečevanja števila okuženih in s tem poslabšanja epidemiološkega stanja v državi, so sporočili.Javnosti sporočajo, da bo območje shoda videonadzorovano, hkrati pa vse pozivajo k upoštevanju opozorila in navodil policije.»Policija z nadzorom ne posega v pravice posameznikov do zbiranja, vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je treba upoštevati tudi pri javnih zbiranjih. Še posebej zaradi najbolj ranljivih skupin, za katere bi bila okužba s koronavirusom lahko usodna,« so sporočili. Ob tem pa pozvali: »Ravnajte odgovorno in spoštujte ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih.«Preberite tudi:Sporočilo policije prihaja dan za tem, ko je notranji ministerna vladni tiskovki o stanju zaradi covida 19 napovedal strožji nadzor na petkovih protestih, vlada pa je sprejela odlok, da je zbiranje omejeno na največ deset ljudi. Zbiranje oziroma prireditve z udeležbo do 500 ljudi bodo mogoče v primeru pozitivnega mnenja Nijz, a bo na teh dogodkih prepovedana strežba pijače in hrane.