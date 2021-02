Poletne počitnice le 14 dni? Ministrstvo odgovarja

Po twitterju se je v ponedeljek začelo širiti sporočilo, da naj bi glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz)v pismu predsedniku vlade in ministricipredlagal, »da bi otroci letos imeli letne počitnice samo 14 dni, da nadoknadijo zamujeno in pozdravijo psihične težave, ki so jih dobili doma in pri šolanju na daljavo«. Zapis je delil tudi nekdanji ministerin ga označil za dober predlog.Pri sindikatu smo preverili, ali je Štrukelj ministrstvu in vladi resnično poslal pismo s tovrstno vsebino. Tiskovni predstavnikje pojasnil, da navedbe absolutno ne držijo, »očitno pa je tudi, da vsem informacijam twitterja tudi ne gre zaupati«.Na šolskem ministrstvu so nam prav tako zatrdili, da pisma s takšno pobudo niso prejeli. Do zdaj o krajšanju počitnic niso razmišljali. »Vse poteka v skladu s šolskim koledarjem,« zagotavljajo v službi za stike z javnostjo.