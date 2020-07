Poletne majice in hlače le še nekaj dni, nič lepega ne sledi

Poletne pasje vročine v letu 2020 še nismo okusili. Povsem navadili smo se na muhasto vreme, nekaj vročih dni, nato pa ohladitev z nevihtami. Kot napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), nas to znova čaka konec tedna. Takole so zapisali vremenoslovci: »Po izraziti ohladitvi v začetku tedna se je nad naše kraje od zahoda razširilo območje visokega zračnega tlaka. Anticiklon bo nad našimi kraji vztrajal vse do vključno petka. V soboto ponovno pričakujemo prehod izrazite hladne fronte, za njo pa se bo od zahoda nad naše kraje hitro razširil azorski anticiklon. Do takrat bo vreme idealno za sušenje in spravilo sena, zaradi nižje relativne vlažnosti bo zelo primerno tudi za obisk gora. Postopno se bo segrelo tudi morje, ki ima trenutno ob slovenski obali okoli 20 °C.«

V petek do 34 stopinj, potem močnejše nevihte V sredo bo jasno in toplejše kot v torek, najvišja temperatura bo od 25 do 29 °C. »Tudi v četrtek in petek bo pretežno jasno in vroče, v petek čez dan bo zapihal jugozahodnik. V petek bo najvišja temperatura od 29 do 34 °C ­ najbolj vroče bo v Beli krajini, na Goriškem in v Vipavski dolini. V soboto bo sprva še sončno, čez dan pa nas bo od severa dosegla izrazita hladna fronta. Plohe in nevihte bodo predvidoma zajele vso Slovenijo, zapihal bo severni veter, na Primorskem burja.«



In spet se obetajo nevihte, kakor so bile v začetku tega tedna. Nanje se pripravite v soboto. Arso opozarja: »V naslednjih dneh spremljajte napovedi in morebitna opozorila.«



V nedeljo in v začetku prihodnjega tedna bo vreme lepo, a brez vročine. Po nižinah v notranjosti bo najvišja temperatura okoli 25 stopinj, na Primorskem pa bo ob šibki burji malo toplejše. Od srede naprej bo predvidoma toplejše in večinoma sončno.