Poletju bo odklenkalo: Brane Gregorčič nima dobrih novic

Jutranja temperatura rek je bila med 10 in 20, morja ob slovenski obali pa 26,5 stopinj Celzija. Blejsko jezero ima temperaturo okoli 24 stopinj Celzija, Bohinjsko 21,5.

Konec poletja?

Danes nas čaka še en vroč in sončen dan. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Kot je povedal dežurni vremenoslovec, bo danes »kičast« dan, brez možnosti neviht.Vročina se bo jutri še stopnjevala, nato pa nas čaka nekaj ohladitve. Pretežno jasno bo, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru bodo na severu nastale prve nevihte, ki se bodo v noči na nedeljo razširile proti jugu. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija.V soboto zvečer in v noči na nedeljo bodo prehodno narasli posamezni hudourniški vodotoki predvsem v severnem in vzhodnem delu države. Ob tem bodo mogoča tudi razlivanja. »Nevihte bi lahko povzročile nekaj nevšečnosti na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, ne moremo izključiti možnosti tudi hujših neviht, morebitno opozorilo bomo izdali jutri,« je napovedal Gregorčič.V nedeljo bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Vročina v notranjosti bo popustila. V noči na ponedeljek se bodo krajevne padavine in nevihte od zahoda znova razširile nad večji del Slovenije. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in nekoliko hladneje.​»Zares vroče bo res samo še jutri, ob morju tudi še v nedeljo. V prihodnjem tednu pričakujemo najvišje temperature med 25 in 29 stopinjami. Začetek tedna bo še nestanoviten, od torka do četrtka pa se bo vreme spet stabiliziralo, temperature bodo še šle navzgor, a ne čez 30. Kot kaže, se za konec tedna spet obetata dež in ohladitev,« je še povedal Gregorčič.Poletja bo torej počasi že konec. »Počasi gremo v zgodnjo jesen. Temperature se septembra redko dvignejo nad 30 stopinj, je pa res, da v zadnjih desetih letih tudi to ni več tako redko.«