Poletje v Kranju: Alpski mik. Mestni šik.

Kranj ima alpski mik v naravi in mestni šik na ulicah. Tu se spogledujejo mesto in narava, mogočni dvatisočaki in kanjon reke Kokre, ki žubori tik pod zgodovinskim jedrom. Domačini in obiskovalci uživajo na prostem v festivalskem času Prešernega poletja. V Rovih pod starim Kranjem domuje Info center SOS Proteus za zaščito in ohranjanje človeške ribice.

