Poletje se vrača

Avgustovski dnevi. FOTO: Arso

Tudi prek trideset

Poskrbimo, da redno pijemo, najbolje hladno vodo. FOTO: Getty Images

Klime in vlažilci zraka

Vroče leto 2003

V zadnji tridesetih letih je bil ekstremno vroč avgust 2003, avgust 1992 je bil drugi najtoplejši. Med občutno toplejše kot navadno se uvrščajo še avgusti 2019, 2018, 2017, 2015, 2012.

Na morju lažje prenašamo vročino, saj je v zraku praviloma manj vlage. FOTO: Getty Images

Minula nedelja se je vsaj v prestolnici začela z dežjem, nič kaj poletno, bi rekli. A da se bo vreme poslabšalo, je nakazala že sobotna nevihta, ki je priletela z zahoda prek Cerkniškega jezera in prignala oblake vse nad Ljubljano. Nato je bilo vse do včeraj deževno, najvišje dnevne temperature pa niso presegle 23 stopinj Celzija.Relativno hladno vreme v minulih dneh je bilo približno tako, kot ga imajo denimo na Škotskem, kjer poletne temperature redko presežejo 25 stopinj Celzija. A vremenarji pravijo, da je bilo tako spremenljivo vreme, nekaj dni toplo ali vroče, potem pa nevihte in neurja s točo, pred tridesetimi ali štiridesetimi leti običajno.Klimatologinja mag.z agencije za okolje pravi, da je bil letošnji julij še vedno nadpovprečno topel. In pa s sončno-deževnim vremenom tako spremenljiv, da so imeli kmetje težave pri žetvi, košnji in pobiranju krompirja. Vinogradniki, ki kljub velikim zalogam vina in zastoju prodaje zaradi epidemije niso opravili zelene rezi in bodo jeseni trgali, pa so morali skoraj vsak dan poskrbeti za škropljenje, sicer bi jim lahko peronospora in druge bolezni vzele letino.»Letošnje poletje so zaznamovali pogosti prodori hladnega in vlažnega zraka, ki so prekinjali nekajdnevna vroča obdobja. Zelo neprijetno in obremenjujoče je bilo soparno vreme zadnjih nekaj julijskih dni in prvi dan avgusta. Za občutljive so bile vremenske razmere močno obremenilne ne samo minuli konec tedna, ampak tudi v prvi polovici tega tedna,« je pojasnila Cegnarjeva.»A kdor je mislil, da je poletja konec in da vročinskih valov ne bo več, se je uštel,« smeje nadaljuje in prizna, da se vremenoslovci zlasti pri nekajdnevnih napovedih včasih tudi zmotijo: »Ze meteorološke razmere je Slovenija relativno majhno območje, zato je ob spremenljivem, turbulentnem dogajanju na nebu včasih težko natančno napovedati za več dni vnaprej.« A tokrat so kar prepričani, da nas čakajo štirje vroči sončni dnevi.Ti so se napovedali že danes, ko se je zgodaj popoldne ozračje segrelo na 28 stopinj Celzija. Jutri bo živo srebro zlezlo tja do 31 stopinj, pa tudi v soboto, nedeljo in še v ponedeljek bo vroče, temperature bodo segle krepko čez 30 stopinj. Vendarle bomo imeli nekaj sreče – ker se je v minulih dneh ozračje ohladilo, bo ponoči temperatura segla do največ 17 stopinj. Spomnimo se denimo prejšnjih poletij, ko se živo srebro tudi ponoči ni spustilo pod 20, takrat smo doživljali vroče noči.Cegnarjeva pritrjuje, da je vročino lažje prenašati na morju: »Pri čemer moramo poskrbeti, da dovolj pijemo, sicer tvegamo dehidracijo.« In kako se vesti v vročini? »Človeško telo je pravzaprav toplotni stroj s slabim izkoristkom. Ob delu, ki ga opravljamo, oddamo zelo veliko toplote. Če je vroče in je vlažnost v zraku nizka, se bomo manj potili kot v vročih in vlažnih dneh. Ko je pri delu več kot polovica našega telesa mokra, pomeni, da je telo preobremenjeno in se ne zmore hladiti.«Za hlajenje prostorov uporabljamo klime in vlažilce zraka. Klimatska naprava je seveda v vročih dneh dobrodošla, saj neposredno in učinkovito hladi prostor s hladnim zrakom. Druga možnost, ki se je v zadnjih letih močno razširila, pa so vlažilci zraka. V rezervoar prenosnim klimam podobnih naprav, običajno na kolesih, natočimo vodo, ta nato prisilno izhlapeva v prostor. Tako dosežemo, da prostor ohladimo za nekaj stopinj, občutek je sicer boljši, a tako ne gre v nedogled, saj s tem povišujemo vlago v zraku in ne ustvarjamo delovnega vzdušja.Najboljši je naravni način prezračevanja hiše, bloka, na katerega smo v zadnjem času kar malo pozabili. To je, da občasno zračimo hodnik, tako da spodaj odpremo vhodna vrata in na najvišji točki stavbe okno. Potegnilo bo skozi, pravimo žargonsko, in osvežilo prostore.Sicer pa v naslednjih dneh do devete jutranje ure dobro prezračimo stanovanje, nato pa ga zapremo in zasenčimo, da nam ne bo sonce grelo kuhinje, dnevne sobe.»Ob soncu v začetku prihodnjega tedna bodo predvsem v gorskem in hribovitem svetu spet lahko nastajale nevihte. Kaže, da bo sredina avgusta spet lahko prinesla nestanovitno vreme,« za konec pove Cegnarjeva.