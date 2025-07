Poletje še ni reklo zadnje, prihaja vročinski val! Kljub temu še ne pospravite dežnikov ...

Ravno na vrhuncu počitniške sezone se zdi, da se je poletje nenadoma končalo. Ne le pri nas, nevihte, orkanski veter in nizke temperature so nemalo preglavic povzročili tudi pri naših južnih sosedih in v drugih delih Balkana. Po napovedih vremenoslovcev bo vreme, ki bolj spominja na jesensko, kot poletno, nad Slovenijo vztrajalo vsaj še nekaj dni.

Danes bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, a se bo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) že popoldan od zahoda začelo jasniti, jutri pa bo večinoma suho in bolj sončno. Kljub temu bodo temperature ostale le malo nad 20 stopinjami Celzija, jutra pa bodo precej sveža za ta letni čas. Jutri bodo najnižje med sedem in 14 stopinj Celzija.

Ohladitev je posledica hladnega in vlažnega zraka, ki je k nam prišel s severa in bo še vsaj do petka na sončni strani Alp tudi vztrajal. »Ob okrepljenem anticiklonu nad severnim delom Atlantika lahko konec tedna pričakujemo novo višinsko motnjo. Možno je, da se ponovi podoben scenarij kot pretekli konec tedna,« ob tem opozarjajo na portalu Neurje.si.

Imajo pa meteorologi za ljubitelje vročine dobro novico, visoke temperature se namreč, tako vsaj kaže trenutno, še niso povsem poslovile. Sredi avgusta si menda lahko obetamo nov vročinski val, ko bo nad naše kraje začel dotekati suh in vroč zrak iznad afriške celine.

Čeprav so dolgoročne napovedi vremena izredno nehvaležne, mnogo je namreč parametrov, ki se lahko hitro spremenijo, z njimi pa tudi vreme, pa se nekateri vremenoslovci kljub temu že ozirajo v jesen. Ta naj bi bila po prvih napovedih, ki so jih objavili na Meteoinfo, nadpovprečno topla, a tudi zelo deževna.