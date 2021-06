Poletje je tu! Vročina se bo stopnjevala, konec tedna pa ...

Pa smo le dočakali poletje in z njim toplejše dni ter višje temperature. Čeprav je začetek tedna ponekod sicer še hladen, najnižje jutranje temperature so se danes gibale od 8 do 13 stopinj, na Primorskem do 16, pa bo vsak dan v tem tednu bolj vroče, napoveduje agencija za okolje (Arso).Danes in jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo danes dopoldne še pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 °C. Jutri bo jasno in še za odtenek bolj toplo, od 25 do 28 °C. Sončno in še topleje bo v sredo in četrtek.»Od danes dalje se začenja obdobje nekoliko bolj stabilnega vremena. Ne pričakujemo padavin, le v sredo in četrtek kaže na malo možnost za kakšno popoldansko vročinsko nevihto na območju Julijskih Alp. Sicer pa bo sončno, temperature gredo postopno navzgor. Danes je bilo jutro še nekoliko hladnejše, ker je ponoči s severovzhodnikom k nam pritekal nekoliko hladnejši zrak. Tako bo danes največ 27 stopinj, potem pa še nekoliko topleje, tudi do 30. Višek pa bo v soboto in nedeljo, ko pričakujemo temperature tudi do 33, 34 stopinj, predvsem po nižinah v notranjosti države,« je napovedal dežurni meteorologKot pravi, se bo v naslednjem tednu vročina nato malo unesla, ni pa pričakovati kakšne večje spremembe vremena. Čaka nas vsaj 10 dni pravega poletja. Tudi do konca meseca bo dokaj toplo. »V prihodnjem tednu lahko pričakujemo temperature do 30 stopinj, ne več, se bo pa spet pojavljalo več neviht in ploh, za odtenek bolj spremenljivo bo v primerjavi s tem tednom,« še pravi Strajnar.