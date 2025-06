Poleti bo na voljo brezplačni avtobus po Bledu in okolici

Letos poleti bo ponovno na voljo brezplačni avtobus Bled Bus, ki bo z različnimi linijami povezoval Bled z okoliškimi vasmi ter ključne točke ob Blejskem jezeru. Brezplačni avtobusi bodo obenem povezovali Bled z Radovljico in Lescami. V začetku prihodnjega meseca bodo obenem na Bledu odprli novo centralno parkirišče pri Športnem parku Bledec.

Centralno parkirišče pri Športnem parku Bledec, ki je od središča Bleda oddaljeno 10 minut hoje, bodo uradno odprli 4. julija. Novo parkirišče bo sprejelo 231 osebnih vozil in šest električnih, 11 mest pa bo namenjenih za invalide, so sporočili z Občine Bled.

Vrednost celotne investicije, skupaj s krajinsko ureditvijo, znaša 1,59 milijona evrov z DDV. Izvajalec gradbenih del je Gorenjska gradbena družba, krajinske ureditve pa družba Kovinar Gradnje ST.

Letos je bil sicer uveden nov parkirni režim v Zdraviliškem parku, kjer je na voljo 40 parkirnih mest za motoriste ter štiri za invalide. Parkiranje na tem območju je časovno neomejeno.

Brezplačno občinsko parkirišče s 65 parkirnimi mesti je na voljo na Betinu.

Nova spletna platforma

Kot so spomnili na občini, so letos predstavili novo spletno platformo parking.bled.si, ki združuje vse informacije o javnih parkirnih mestih. Na spletni strani sta objavljena zemljevid parkirišč in cenik, prek spletne strani pa je možen nakup letne dovolilnice. Za domačine je na voljo po ceni 30 evrov, za vse ostale pa po ceni 90 evrov.

Julija in avgusta bodo tudi letos na voljo brezplačne avtobusne povezave z Bled Busom. Linija Okoli jezera bo imela deset odhodov dnevno in bo povezovala ključne točke ob Blejskem jezeru, postajališče pa bo imela tudi pri novem centralnem parkirišču.

Na liniji Po vaseh bo avtobus vozil trikrat dnevno in povezoval središče kraja s Selišami, Zasipom, Ribnim in Bohinjsko Belo. Avtobus do Pokljuke bo vozil dvakrat dnevno.

Liniji Okoli Jezera in Po vaseh financira javni zavod Turizem Bled, prevoze do Pokljuke pa občini Bled in Gorje.

Kot so pojasnili na blejski občini, sta se projekta dodatne avtobusne povezave lotila tudi javna zavoda Turizem Radovljica in Turizem Bled. Brezplačni avtobusi bodo povezovali Radovljico, Lesce in Bled med 1. julijem in 31. avgustom.

Avtobus bo imel začetno postajališče na avtobusni postaji v Radovljici, od koder bo odpeljal petkrat dnevno, s postajališči na železniški postaji v Lescah, kampu Šobec, River Campingu Bled in končnim postajališčem na avtobusni postaji Bled, od koder bo prav tako odpeljal petkrat dnevno.