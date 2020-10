Poleg RTV razkošje, ki ga Ljubljana še ni videla (FOTO)

Stavba bo le streljaj od RTV. FOTO: Arhiv podjetja Neuhaus nepremičnine

Stanovanja bodo opremljena s kakovostnim pohištvom in opremo. FOTO: Arhiv podjetja Neuhaus nepremičnine

Stanovanje tipa M. FOTO: Arhiv Podjetja Neuhaus nepremičnine

Stanovanje tipa S. FOTO: Arhiv Podjetja Neuhaus nepremičnine

Investitorji napovedujejo veliko razkošje. FOTO: Arhiv podjetja Neuhaus nepremičnine

Gradnja razkošnih stanovanj v Ljubljani se nadaljuje. Poleg Centra Šumi, ki nastaja na zemljišču nekdanje tovarne Šumi ob Slovenski cesti, vile in palače Schellenburg na območju porušenega Kolizeja in Zlate hiše oziroma Dalmatinske na istoimenski ulici, v središču Ljubljane, le streljaj od RTV, raste še en objekt, ki bo ponujal luksuzna stanovanja in hotelske sobe.Neuhaus Kolodvorska bo svoja vrata odprl prihodnjo jesen, nepremičnino pa investitorji prodajajo kot »nepremičninski biser, ki Ljubljano postavlja ob bok svetovnim prestolnicam«. V stolpnici z dvema kletema, pritličjem in 10 nadstropji bo 27 hotelskih apartmajev, v zgornjem delu pa 28 stanovanj. Skupna bruto površina objekta je malce več kot 6000 kvadratnih metrov.Stanovanja bodo na voljo v štirih velikostih oziroma bo šlo za štiri tipe; S (36 kvadratnih metrov) enosobno, M (59 kvadratnih metrov) 2,5-sobno, L (69 kvadratnih metrov) 3-sobno, XL (79 kvadratnih metrov) 3-sobno in 'penthouse' (razkošno podstrešno) stanovanje v 7. nadstropju, 4-sobno, v velikosti 155 kvadratnih metrov, ki bo imelo tudi 290 kvadratnih metrov veliko teraso z lastnim bazenom.(Več primerov tlorisov stanovanj si lahko ogledate v galeriji na vrhu.)Poleg vrhunskih materialov kupcem oziroma gostom hotela obljubljajo dih jemajoč razgled na Ljubljanski grad in okolico ter vznemirljiv življenjski slog, saj bodo za večje udobje stanovalcem in gostom na voljo različne storitve. Med drugim bodo pri roki imeli recepcijo, kavarno, 'co-working' (skupni) prostor (za sodelo) in fitnes. Vsi stanovalci (tako lastniki kot gosti) bodo imeli možnost uporabe dodatnih storitev, kot so čiščenje, pranje, rezervacija vstopnic, organizacija gostinskih storitev, organizacija prevozov in podobno.Posebnost objekta bo sodobna steklena fasada, ki bo v stanovanja spustila veliko naravne svetlobe. Najvišjo etažo bo krasila ozelenjena terasa, ki bo obdajala skupni zunanji bazen. Stanovanja se bodo ponašala z vrhunskimi materiali in pametnimi inštalacijami, s katerimi bodo lastniki lahko nadzorovali in upravljali stanovanje. Stanovanja bodo enotno opremljena z izbrano notranjo opremo priznanih italijanskih blagovnih znamk.​V podjetju Neuhaus nepremičnine menijo, da bo nakup zanimiv tako za tujce kot tudi za slovenske državljane, ki živijo v tujini in se vračajo v Slovenijo le na dopust. Tako lahko stanovanje oddajajo, v času dopusta pa uporabljajo. Primeren je za družine, predvsem pa za poslovneže, ki trenutno ne potrebujejo stanovanja in jim tak koncept omogoča dober donos. Stanovanje tako lahko kasneje uporabljajo kot dom ali pa ga prepustijo drugi generaciji.