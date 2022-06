Poleg potic še zastava iz 600 cvetov

V praznovanje 16. občinskega praznika občine Videm so se dejavno vključile tudi članice Društva podeželskih žena in deklet (DPŽD) Lancova vas, ki bodo prihodnje leto zaznamovale 20-letnico obstoja in uspešnega delovanja.

Vaški dom v Lancovi vasi, nedaleč od Ptuja, je bil tako prizorišče čudovite razstave, na kateri so številni obiskovalci lahko občudovali stotine različnih izdelkov, ki so mnoge pustili brez besed. Posebnost so bile vsekakor potice, najpomembnejše slovenske sladice vseh vrst in okusov, saj so dekleta in žene na ogled postavile natanko 68 različnih vzorcev te sladke kraljice.

DPŽD Lancova vas, ki jo vodi predsednica Jožica Maroh, je namreč pripravilo razstavo ročnih del ter sladic, s tem pa se je še enkrat potrdilo, da imajo podeželske ženske in dekleta veliko domišljije in so sposobne ustvariti vse, kar si zamislijo, še zlasti če imajo zraven mentorja, kakršna sta Zvonko in Verena Mikša iz Dornave.

Pod vaško lipo se je zbralo veliko ljudi.

Odmevala je ljudska pesem.

Za ples so poskrbeli otroci.

Stalna sprem-ljevalka večine slovenskih tradicionalnih praznikov je vsekakor potica, naša največja slovenska kulinarična posebnost.

Ne le jedli, tudi plesali

Lancova vas se lahko pohvali z bogato kulturno dediščino, ki jo za zanamce že skoraj štiri desetletja ohranja tudi Folklorno društvo Lancova vas, kajti prazniki niso povezani le s kulinaričnimi dobrotami, na praznični dan se je nekoč tudi plesalo. In tokrat se je s spletom ljudskih plesov predstavila otroška folklorna skupina pod vodstvom mentorice Katje Brodnjak.

»Prazniki so imeli že od nekdaj pomembno vlogo v življenju ljudi. Beseda praznik namreč pomeni dan, ko se navadno ne dela, dan, posvečen kakemu pomembnemu dogodku ali osebi. Korenine številnih praznikov lahko iščemo tudi v povezavi z naravo in njenimi letnimi časi. Stalna spremljevalka večine slovenskih tradicionalnih praznikov pa je vsekakor potica, naša največja slovenska kulinarična posebnost. Praznovanje je na neki način tudi žetev sadov preteklega dela,« je bilo slišati.

Mentor Zvonko in članice društva so vsakemu podarile rožico iz krep papirja.

Razstavi bi lahko zato rekli tudi žetev nešteto ur, ki so jih članice pod skrbnim vodstvom mentorjev Zvonka in Verene Mikša namenile rokodelskemu ustvarjalnemu delu. K temu pa je treba dodati še številne ure prizadevnih gospodinj, ki so se tudi letos potrudile ter postavile na ogled pa tudi v pokušino veliko potic z različnimi nadevi, kot je povedala predsednica DPŽD Lancova vas Jožica Maroh, ki se ji je pred leti porodila ideja o razstavi potic.

Ob odprtju prve razstave je vsem zaupala recept za zares odlično domačo potico; dejala je, da poleg vseh tradicionalnih sestavin potrebujemo predvsem dvoje – potrpežljivost in veliko ljubezni. Čeprav je dala idejo za razstavo, pa brez pridnih članic ne bi bilo nič.

Podelili zahvale Jožica Maroh je ob tej priložnosti podelila nekaj zahval v obliki simboličnih daril, ki so jih prejeli: videmski župan Branko Marinič, poslanka DZ Suzana Lep Šimenko, ki sta tudi pozdravila prisotne, ter občinska svetnica Katja Svenšek, selski župnik p. Jože Petek, ki je pod geslom Pridno delo mnogih rok naj zdaj blagoslovi nam dobri Bog vse skupaj blagoslovil. Zahvale so prejeli nastopajoči: otroški FS FD Lancova vas, Ljudski pevci Fantje iz Jurovcev in članica društva Eva Vidovič Malek, posebna zahvala pa je pripadla mentorjema Mikša, brez katerih, kot so dejali, prav gotovo ne bi bilo tako unikatne in bogate razstave. Njihovo skupno pot sodelovanja je voditeljica Petra Krajnc strnila v nekaj besedah: ustvarjalnost, ideje, kulturna dediščina. »V imenu vseh članic se vama iskreno zahvaljujem za vse to, kar delita med nami tukaj v Lancovi vasi. Cenimo vajin trud, vajino delo, vajino prijateljstvo,« je še dodala.

Po prerezu traku so imeli obiskovalci kaj videti. Poleg potic in največje slovenske zastave iz rož še veliko unikatnih ročnih izdelkov, izstopale so tradicionalne predstavitve in okrasitve ob največjih cerkvenih praznikih, kot sta velika noč in božič. Članice DPŽD so pripravile bogat srečelov, s katerim so si malce omilile stroške. V fotokotičku ob čudovitem ozadju so nastajale zgodovinske fotografije. Ker je običaj, da je na praznični dan odmevala tudi lepa slovenska pesem, so jih tokrat nekaj zapeli ljudski pevci Fantje iz Jurovcev, člani KD Franceta Forstneriča Videm.

Predsednica Jožica (druga z desne) se je zahvalila župniku, poslanki in županu.

Župan Branko Marinič je ponosen na podeželske ženske iz Lancove vasi.