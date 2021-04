Polarni mraz zajel Slovenijo: preverite, kako je in kako še bo

Vremenoslovci že dober teden napovedujejo vremenski preobrat. Potem ko smo se že nastavljali toplim sončnim žarkom, se bomo v prihajajočih dneh greli z bundami. Napovedujejo namreč, da bo v torek tudi nižine pobelil sneg. »V torek zjutraj in dopoldne bo v večjem delu Slovenije snežilo. Po nižinah bo zapadlo od 5 do 15 cm, na Notranjskem in Kočevskem pa tudi okoli 25 cm snega. Burja bo sneg nosila skoraj vse do morja,« piše Agencija RS za okolje (Arso).{twitter}https://twitter.com/vremenolovec/status/1378965564866039808?s=20{twitter}Mrzel polarni zrak, ki bo zajel Evropo, prihaja severno od Islandije. Ob 8. uri so v Celju, Črnomlju, na letališču Jožeta Pučnika in v Slovenj Gradcu izmerili –1. V Kočevju in Ratečah –2, na Voglu in v Postojni –3, na Kredarici pa –4.Danes bo sončno, ponekod na Primorskem zmerno oblačno. Popoldne bo oblačnost od zahoda povsod naraščala. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj. Ponoči bodo padavine zajele vso državo. »Sprva bo deževalo, meja sneženja pa se bo do jutra v večjem delu države spustila do nižin.«V torek dopoldne bo snežilo, na Primorskem pa večinoma deževalo. »Popoldne bodo padavine ponehale, oblaki se bodo trgali, nastalo bo nekaj snežnih ploh. Na Primorskem bo zjutraj pihala zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 1, na Primorskem do 4, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 8 stopinj.«