Pol stoletja zakonske zvestobe

V pokoju imata več časa tudi za branje Slovenskih novic, ki so pri hiši vse od začetka izhajanja.

Minule dni sta zlato poroko praznovala 69-letnain 70-letniiz Plitvice pri Apačah. Svojo 50-letno zakonsko zvestobo sta okronala v krogu najbližjih sorodnikov v cerkvi v Apačah, ob zahvalni maši, ki sta jo darovala domači župnikin brat zlatoporočencaOba sta zakoncema zaželela zdravja in nadaljnjega razumevanja med seboj. Brat zlatoporočencapa jima je namenil lep nagovor. V zakonu so se jima rodiliin, ki so ju obdarili s petimi vnuki in pravnukinjo.Dom sta si ustvarila na domu Marjete, žena je skrbela za družino, ob tem pa še kmetovala, Janez pa se je zaposlil v Avstriji, v prostem času pa ji pomagal pri kmetovanju.