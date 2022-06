Pol stoletja trdne ljubezni

Pred dnevi sta Angela in Ivan Kukovec iz Oseka v občini Sveta Trojica v krogu sorodnikov, prijateljev in znancev praznovala skupni življenjski jubilej – zlato poroko. Slovesnost se je začela s civilnim in nadaljevala s cerkvenim obredom v cerkvi Svete Trojice v Slovenskih goricah, ki ga je vodil Angelin bratranec, pater Damjan.

Civilni obred je, ob sodelovanju Barbare Škrlec Cvetko, opravil župan David Klobasa, ki je slavljenca nagovoril s prijaznimi besedami: »Zakonska zveza je temelj tradicionalne družine, družina pa osnovna družbena celica, ki je ključnega pomena za razvoj naše skupnosti. Zakonska zveza, v katero sta stopila iz ljubezni, ne pomeni samo sreče in zadovoljstva, ampak tudi dolžnosti in odgovornosti. Da sta jo lahko gojila in negovala, je od vaju zahtevala tudi veliko potrpljenja in spoštovanja drug do drugega. Vse to je vama uspelo. Zato mi je v posebno čast in veselje, da lahko svečano zaznamujemo 50 let vajinega zakonskega stanu, saj s svojo medsebojno ljubeznijo in spoštovanjem tako dajeta svetel zgled naši družbi, predvsem pa mladi generaciji.«

Ob koncu obreda je župan Klobasa zakoncema čestital, jima izročil zlatoporočno listino in sliko Svete Trojice, avtorsko delo domačina Romea Štrakla. Življenjsko zgodbo zakoncev Kukovec je podala Barbara Škrlec Cvetko, ki je ob koncu predstavitve dejala: »Pravijo, da ljubezen vse zmore, vsemu kljubuje in vsemu odpusti. Prav takšna lepa in trdna ljubezen veže današnja zlatoporočenca.«

Ni treba posebej poudarjati, da je bilo slavje lepo doživetje zanju, za njune otroke, vnuke in za vse, ki so se udeležili zlate poroke. Zlatoporočenca, ki sta si pokojnino zaslužila v mariborski Livarni, zdaj uživata sadove svojega dela, v veliko veselje pa so jima trije otroci in pet vnukov.