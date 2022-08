Pol stoletja pošte za en dan

Kdo bi vedel, zakaj so tako pomembni tisti novinarski ka-ji (kdo, kdaj, kje ...). Prvi pohod 100 žensk na Triglav je bil med 16. in 18. septembrom 1966. Idejni oče je bil novinar Tedenske tribune in izjemni alpinist Ante Mahkota. Tistega davnega leta 1966 si ni nihče mislil, da se bo pol stoletja pozneje še kdo oprijemal nore zamisli, ki naj bi v času kislih kumaric vsaj za en teden pritegnila pozornost bralcev. To je zapisal novinar Marjan Raztresen v posebni izdaji Nedeljskih novic 6. septembra 2015, ob 50-letnici pohoda. Seveda so o dogajanjih ob pohodih poročali tako v TT, ITD, Teleksu, Delu Plus kot Slovenskih novicah, ki od ustanovitve leta 1991 skrbijo za njih. Vse je šlo lepo do leta 2019, ko pa bi naslednje leto prišel na vrsto jubilejni, 55. pohod, je vskočila epidemija. Pa je korona odnesla pohod leta 2020, pa 2021, pa 2022 ...

Prvi žig

Razglednica iz leta 1972 z letošnjim žigom

Razstava je na ogled do 17. septembra.

Leta 1972, med pripravami na 7. pohod, je takratni pisec rubrike o filateliji v TT predlagal sodelovanje poštnih delavcev med pohodi, ki bi za žigosanje znamk na karticah pohodnic s pozdravi uporabljali priložnostni poštni žig. Prvi osnutek žiga je pripravil takratni tehnični urednik TT, znani karikaturist Andrej Habič, in 3. septembra 1972 okoli 8. ure je bil poštni žig prvič odtisnjen na vrhu Triglava (zaradi časovne stiske je bil opredeljen kot izpostava pošte Mojstrana). To je bila edina pošta na svetu, ki je zares poslovala na vrhu najvišje gore v državi, čeprav le en dan v letu. Leta 1973 je bilo v poštnem žigu že zapisano ime začasne pošte Triglav, odtlej so bili ob vsakem pohodu v uporabi ilustrirani poštni žigi, izhajale pa so tudi spominske kartice. Med prvimi jih je pet v svojem značilnem, nagajivem slogu izdelal Andrej Habič, kasneje je prav za pohod eno narisal celo Miki Muster, pa tudi Ismar Mujezinović, kar 15 pa jih je v zadnjih letih prispevala karikaturistka Slovenskih novic Aljana Primožič.

Na pohodih so sodelovali tudi poštni delavci. FOTO: Boštjan Fon

In ker se pohod žensk na Triglav s številko 55 vztrajno izmika, je dolgoletni organizator sodelovanja poštnih delavk in delavcev med pohodi (teh je doslej sodelovalo kakšnih 30, med vsakim pohodom »službujeta« po dva), Janko Štampfl (ki je to delo leta 1988 prevzel od Milana Govekarja) ob 50. obletnici prve triglavske pošte pripravil retro priložnostni poštni žig, ki bo 2. septembra v uporabi na pošti 4260 Bled (in še 15 dni zatem na isti pošti na voljo za uslužnostno žigosanje). Na poštno-zgodovinski filatelistični razstavi na glavni pošti v Ljubljani (Slovenska cesta 11) bodo na ogled vsi na spominskih karticah odtisnjeni priložnostni (in redni) žigi, ki so bili v uporabi med pohodi žensk, pa tudi odtisi žigov in ustrezne spominske izdaje vseh Pohodov spominov (ki v organizaciji ZVVS, Združenje Sever, ZZB NOV in ZSČ s sodelovanjem poštnih delavcev potekajo od leta 1986), vključno z nekaj navezujočimi pohodi (iz Ankarana oziroma od pomnika na Cerju). Razstava je na ogled do 17. septembra.