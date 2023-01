Pol stoletja poročnega prstana: Danica in Alojz sta si že zelo mlada obljubila zvestobo (FOTO)

Čeprav predzadnji dan minulega leta za večino ni bil nič posebnega, so imeli nekateri lepe razloge za praznovanje. Okoli 120 povabljenih gostov, svojcev, sorodnikov, prijateljev in sosedov, se je namreč zbralo na slovesnosti ob visokem skupnem jubileju zakoncev Danice in Alojza - Slavka Gederja iz Podgrada, dober streljaj iz Gornje Radgone.

Po pol stoletja skupnega življenja, zelo mlada sta se namreč poročila 30. decembra 1972, so gostje zlatoporočenca pospremila pred oltar radgonske župnijske cerkve sv. Petra. Ob vnovični zaobljubi je domači župnik Franc Hozjan v pridigi izrekel veliko lepih besed, povezanih z življenjem slavljencev.

Vnovična zaobljuba pred domačim župnikom FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Alojz se je kot dvojček s sestro Majdo rodil 28. maja 1951 v Podgradu. Po končani osnovni šoli v Gornji Radgoni se je šolal na nekdanji Industrijski kovinarski šoli – IKŠ v Mariboru. Kot tehnolog je delal v nekdanjem Elradu in pozneje Avtoradgoni. Ko je pred osamosvojitvijo ostal brez službe, je postal zasebnik, v domači garaži je ustanovil servis motornih žag in kosilnic, nato pa še trgovino. Sčasoma je postal uradni zastopnik nekaterih najpomembnejših svetovnih proizvajalcev. Ko se je pred dobrim desetletjem upokojil, je hčerki Sabini in sinu Cirilu, ki je po novem direktor, pustil odlično vpeljano podjetje s povprečno 15 zaposlenimi na lokacijah v Podgradu, Murski Soboti in Lenartu. Danica, rojena Vreča, se je rodila 21. junija 1955 na Stavešinskem Vrhu; najprej je hodila v OŠ Negova, končala jo je v Gornji Radgoni, nato pa je odšla na trgovsko šolo v Mariboru. Večinoma je bila zaposlena v Kmetijski zadrugi Radgona.

Otroka sta poskrbela, da se je družina povečala za vnuka Saša ter vnukinje Aljo, Saro in Niko. Razveseljuje ju že pravnuk Lan. A tudi brez otrok jima ni dolgčas, saj sta aktivna na številnih področjih, še posebno pri delovanju v različnih društvih in cerkvi ter nasploh v lokalnem okolju.

Po cerkvenem obredu in obveznem fotografiranju na cerkvenih stopnicah se je kolona vozil odpravila na nadaljnje praznovanje. Ob obloženih mizah in v prijetni družbi so za dodatno zabavo in dobro voljo poskrbeli zvoki dua Mateja in Vlado Maguša.

Svatje pred cerkvijo

Razširjena družina