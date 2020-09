Pol Slovenije v rdečem: napovedane nove močne nevihte

Ponekod je že četrtek, marsikje pa petek prinesel. Vremenoslovci pri AccuWeather pa nam tudi za konec tedna napovedujejo težave, zaradi katerih so del Slovenije celo obarvali rdeče.Preberite tudi:Južni del Evrope bodo zajele močne nevihte, napovedujejo. Dodajajo, da se bo nevihtna fronta v soboto pomikala proti območju med Grčijo in Romunijo. Nad 1200 metri, ponekod nad 1500, bo snežilo, v soboto zvečer ponekod tudi pod 900, a sneženje tam ne bo močno, še napovedujejo.Območje od Italije do zahodnega Balkana bo v nedeljo zvečer prešla še ena nevihtna fronta, ki se bo z močnim deževjem in vetrom iz osrednje Italije pomikala proti območju med Hrvaško in Albanijo. Boljšo napoved imajo za naslednji teden, ko se bo vremensko dogajanje nad našimi kraji umirilo.