Pol milijona bo Janševa vlada namenila za darila

Vsako darilo s certifikatom

Darila se izročajo v posebni protokolarni embalaži temno modre barve z zlatim logotipom, grbom in napisom Republika Slovenija. Vsako protokolarno darilo je opremljeno s certifikatom, s katerim izdelovalci jamčijo za kakovost in pristnost izdelka.

Pol milijona evrov

Slovenijo le še dober mesec in pol loči od predsedovanja EU. Za našo državo bo to drugič, prav tako za predsednika vlade. Ob vseh aktivnostih in srečanjih na najvišji ravni bo morala država poskrbeti tudi za darila gostom, tako imenovana protokolarna darila.»Protokolarna darila poudarjajo slovensko kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino. Ohranjajo slovensko identiteto ter so kakovostna, funkcionalna in estetska. So delo domačih izdelovalcev in so slovenskega porekla. Vloga protokolarnih daril je, da z njimi izražamo gostoljubje in predstavljamo našo kulturno in zgodovinsko dediščino. Služijo pa tudi promociji naše države, s čimer se poglabljajo meddržavni odnosi in stiki ter krepi prepoznavnost naše države,« piše na spletni strani Protokola Republike Slovenije, ki skrbi za oskrbo, nabavo, pripravo in usklajevanje protokolarnih daril ob državniških in uradnih obiskih visokih gostov oziroma delegacij iz tujih držav in ob obiskih visokih gostov iz Slovenije v tujini. Če je na obisku tudi soproga ali partnerica oziroma soprog ali partner, se darilo izroči tudi njej oziroma njemu.Pri uradu vlade za komuniciranje so nam dejali le, da še potekajo postopki zbiranja daril. »Javnosti bomo izbrana darila predstavili v začetku junija, ko bo predstavljen tudi logotip predsedovanja.«In koliko bo Slovenija namenila za protokolarna darila? »Za nakup, skladiščenje in pošiljanje tako protokolarnih kot promocijskih daril slovenskega predsedovanja je bilo v proračunu načrtovanih 500.000 evrov,« so povedali, k temu pa dodali še, da je bil strošek ocenjen glede na seznam dogodkov in število udeležencev na teh dogodkih ter glede na izkušnje iz prvega predsedovanja. »V 2008 je bilo za ta namen porabljenih 1,2 milijona evrov.«Leta 2008 so udeležencem razdelili 1003 protokolarna darila, 30.000 kravat in rut s simbolom predsedstva ter 27.000 promocijskih daril.