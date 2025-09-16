Pol manj nezakonitih prehodov meje, a migranti prihajajo iz povsem drugih držav

Migracijski pritisk na slovenske meje se je letos občutno zmanjšal. Policija je v prvih osmih mesecih 2025 obravnavala 16.239 nedovoljenih prehodov državne meje – kar polovico manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 32.008.

Statistika razkriva, da je južna meja s Hrvaško še vedno daleč najbolj obremenjena, največ primerov pa beleži novomeška policijska uprava.

Največ migrantov iz Afganistana, Egipta in Bangladeša

Med obravnavanimi je bilo letos največ državljanov Afganistana (2046), Egipta (1848) in Bangladeša (1846). Posebej izstopa strm padec Sircev – iz več kot 11.000 v lanskih osmih mesecih na komaj 910 letos. Tudi število migrantov iz Turčije in Pakistana je močno upadlo.

Južna meja ostaja najbolj obremenjena

Skoraj 72 odstotkov vseh prehodov (11.669) so policisti zaznali na območju PU Novo mesto, sledita Koper (1654) in Murska Sobota (1112). Manj obremenjene so meje na severu države, kjer so številke večinoma nižje kot lani.

Močan upad tudi pri prošnjah za azil

Do konca julija je namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito izrazilo 14.230 tujcev, kar je več kot pol manj kot v enakem obdobju 2024. Dejansko je bilo vloženih 2808 prošenj, četrtino manj kot lani. Rešenih je bilo 2989 zadev, status zaščite pa je bil priznan le v 41 primerih, kar pomeni, da je večina vlog zavrnjenih, ustavljenih ali zavrženih.

Manj tihotapcev, več priporov

Policija je obravnavala 119 primerov nedovoljenih migracij, v katerih so prijeli 130 tihotapcev ljudi. Kar za 122 osumljencev je bil odrejen pripor. Število primerov tihotapljenja se je tako zmanjšalo za dve tretjini v primerjavi z lanskim letom.

Zasedenost azilnih domov

Na dan 12. septembra je bilo v azilnih domovih in nastanitvenih centrih nastanjenih 685 prosilcev, največ v azilnem domu v Ljubljani (320). Število oseb s priznano zaščito, ki so nastanjene v integracijskih hišah, zasebnih stanovanjih ali drugje, ostaja pri približno 1280.

Podatki razkrivajo, da je bilo vrhunec migracij opaziti leta 2015, ko je Slovenijo prečkalo več kot 360.000 ljudi, in leta 2023, ko so zabeležili rekordnih 60.587 prehodov. Letošnje številke kažejo na občutno umiritev – leto 2025 bi lahko postalo leto z najnižjim številom prehodov po letu 2021.