  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
Slovenija

Pol manj nezakonitih prehodov meje, a migranti prihajajo iz povsem drugih držav

V osmih mesecih polovico manj nedovoljenih prehodov meje kot lani. Največ jih še vedno na jugu države
V azilnih domovih in nastanitvenih centrih je nastanjenih 685 prosilcev za azil. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
V azilnih domovih in nastanitvenih centrih je nastanjenih 685 prosilcev za azil. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
STA, N. Č.
 16. 9. 2025 | 11:21
 16. 9. 2025 | 11:21
A+A-

Migracijski pritisk na slovenske meje se je letos občutno zmanjšal. Policija je v prvih osmih mesecih 2025 obravnavala 16.239 nedovoljenih prehodov državne meje – kar polovico manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 32.008.

Statistika razkriva, da je južna meja s Hrvaško še vedno daleč najbolj obremenjena, največ primerov pa beleži novomeška policijska uprava.

Največ migrantov iz Afganistana, Egipta in Bangladeša

Med obravnavanimi je bilo letos največ državljanov Afganistana (2046), Egipta (1848) in Bangladeša (1846). Posebej izstopa strm padec Sircev – iz več kot 11.000 v lanskih osmih mesecih na komaj 910 letos. Tudi število migrantov iz Turčije in Pakistana je močno upadlo.

Južna meja ostaja najbolj obremenjena

Skoraj 72 odstotkov vseh prehodov (11.669) so policisti zaznali na območju PU Novo mesto, sledita Koper (1654) in Murska Sobota (1112). Manj obremenjene so meje na severu države, kjer so številke večinoma nižje kot lani.

Močan upad tudi pri prošnjah za azil

Do konca julija je namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito izrazilo 14.230 tujcev, kar je več kot pol manj kot v enakem obdobju 2024. Dejansko je bilo vloženih 2808 prošenj, četrtino manj kot lani. Rešenih je bilo 2989 zadev, status zaščite pa je bil priznan le v 41 primerih, kar pomeni, da je večina vlog zavrnjenih, ustavljenih ali zavrženih.

Manj tihotapcev, več priporov

Policija je obravnavala 119 primerov nedovoljenih migracij, v katerih so prijeli 130 tihotapcev ljudi. Kar za 122 osumljencev je bil odrejen pripor. Število primerov tihotapljenja se je tako zmanjšalo za dve tretjini v primerjavi z lanskim letom.

Zasedenost azilnih domov

Na dan 12. septembra je bilo v azilnih domovih in nastanitvenih centrih nastanjenih 685 prosilcev, največ v azilnem domu v Ljubljani (320). Število oseb s priznano zaščito, ki so nastanjene v integracijskih hišah, zasebnih stanovanjih ali drugje, ostaja pri približno 1280.

Podatki razkrivajo, da je bilo vrhunec migracij opaziti leta 2015, ko je Slovenijo prečkalo več kot 360.000 ljudi, in leta 2023, ko so zabeležili rekordnih 60.587 prehodov. Letošnje številke kažejo na občutno umiritev – leto 2025 bi lahko postalo leto z najnižjim številom prehodov po letu 2021.

Več iz teme

migrantiSlovenijapolicijailegalne migracije
ZADNJE NOVICE
11:40
Bulvar  |  Glasba in film
EVROVIZIJA

Evrovizija v kaosu: že pet držav grozi z bojkotom zaradi udeležbe Izraela, med njimi Slovenija

Tudi lanskoletni zmagovalec, avstrijski pevec JJ, je javno izrazil željo, da bi Izrael izključili iz Evrovizije 2026.
16. 9. 2025 | 11:40
11:31
Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Iz bolnišnice izginil 37-letni Matej: išče ga policija

Celjski policisti prosijo za pomoč pri iskanju pogrešane osebe.
16. 9. 2025 | 11:31
11:30
Ona  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ne spreglejte! To jesensko sadje lahko okrepi imunski sistem še pred zimo

Jesenski meseci prinašajo prehlade in utrujenost. Jabolka, hruške in slive pa so naravna rešitev za močnejše zdravje in več energije.
Karina Cunder Reščič16. 9. 2025 | 11:30
11:21
Novice  |  Slovenija
'MIGRACIJSKI PRITISK'

Pol manj nezakonitih prehodov meje, a migranti prihajajo iz povsem drugih držav

V osmih mesecih polovico manj nedovoljenih prehodov meje kot lani. Največ jih še vedno na jugu države
16. 9. 2025 | 11:21
11:10
Šport  |  Tekme
SVETOVNO PRVENSTVO

Odbojka: Slovence čaka peklenski boj

Odbojkarji izgubili z Bolgarijo z 2:3. Jutri za napredovanje z Nemci.
Nejc Grilc16. 9. 2025 | 11:10
11:06
Novice  |  Slovenija
GRS BOHINJ

Drama v gorah: kača ugriznila planinca, na pomoč priletel helikopter (FOTO)

Gorski reševalci so pojasnili, kaj se je zgodilo.
16. 9. 2025 | 11:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA ENERGIJA

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
10. 9. 2025 | 08:34
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Ona  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
8. 9. 2025 | 09:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki