Pol kilometra bršljana za novega škofa (FOTO)

»Molimo za Andreja,« je bilo včeraj večkrat slišati v Mirni Peči, kjer je bilo nadvse slovesno. Prvič v več kot 900-letni zgodovini cerkve so tu posvetili škofa. Še več, v župnijski cerkvi svetega Kancijana in tovarišev v Mirni Peči (župnija je t. i. prafara, saj je bila prvič omenjena že leta 1112) je včeraj popoldne potekala slovenska škofovska posvetitev domačina, cenjenega in spoštovanega Andreja Sajeta, ki ga je papež za novega novomeškega škofa imenoval junija letos. Saje bo vodenje škofije slovesno prevzel jutri v novomeški stolnici. Pošten in lepega srca V teh dneh so v Mi...