Pokukajte v prestižni hotel sredi Ljubljane: takšne so cene (FOTO)

Hotel s petimi zvezdicami ima 354 sob in apartmajev. V Ljubljani te dni vrata odpira petzvezdični Grand Plaza hotel, ki s 354 sobami postaja novi največji hotel v slovenski prestolnici. Investitor 81 metrov visoke 22-nadstropne stolpnice na območju Bavarskega dvora, kjer je na drugi strani ceste prav tako petzvezdični hotel Intercontinental, je Zlatarna Celje.

Hotel Grand Plaza. FOTO: Leon Vidic, Delo

Poleg standardnih storitev vam v hotelu ponujajo tudi fitnes, zasebno parkirišče, bar ter vrt. Gostje se bodo lahko sprostili v eni izmed več kot 350 sob, različnih cenovnih razredov. Dva odrasla bi za eno nočitev z zajtrkom odštela okoli 280 evrov, v standardni sobi. Če bi izbrala sobo najvišjega cenovnega razreda pa bi se cena lahko povzpela do skoraj 400 evrov.

Ob tem razpolaga še z desetimi kongresnimi dvoranami in prostori za seminarje, v katerih bi lahko gostili do tisoč kongresnih gostov, bar in restavracijo, fitnes in garažno hišo za 120 vozil.