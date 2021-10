Pokukajte v notranjost ene največjih stanovanjskih sosesk v Ljubljani (FOTO)

Ob 30. obletnici Stanovanjskega sklada RS so danes v Ljubljani odprli eno največjih stanovanjskih sosesk Novo Brdo, kjer bo po besedah direktorja sklada Črtomirja Remca dom dobilo 498 ranljivih družin in posameznikov. »Naj bo soseska prijazen dom za vse, ki bodo v prihodnjih dneh dobili ključe,« je poudaril okoljski minister Andrej Vizjak.

»Stanovanje oz. dom je dobrina, katere vrednost gotovo najbolj razumejo tisti, ki te dobrine nimajo,« je na otvoritvi izpostavil minister za okolje in prostor Vizjak in dodal, da so to najpogosteje mlade družine in mladi posamezniki, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

Potrebujemo še okoli 10.000 dodatnih stanovanj

Nerešen stanovanjski problem pa ni samo problem mladih ali tistih, ki zaradi različnih okoliščin ostanejo brez strehe. Po Vizjakovih besedah se s tem izzivom bolj ali manj uspešno soočajo vse vlade oz. države po svetu. »Odgovornost vsake vlade je, da stanovanjsko politiko načrtuje tako, da ima vsak posameznik ali družina v razumnem roku zagotovljeno primerno stanovanje,« je dejal.

Dodal je, da si želi, da bi bilo takih otvoritev še več, pa ne samo v Ljubljani, pač pa predvsem v manjših slovenskih občinah in regijah, ki beležijo upad prebivalstva. Glavni cilj stanovanjske strategije so zato dodatna javna najemna stanovanja. Po ocenah naj bi bilo namreč v državi potrebnih še okoli 10.000 dodatnih stanovanj.

»Vlada načrtuje, da jih bo do leta 2026 lahko zagotovila okoli 5000. Zavedanje pomena stanovanjske politike pa potrjuje tudi nedavno sprejeta novela stanovanjskega zakona,« je še dejal Vizjak in pojasnil, da je stanovanjska politika vključena v nacionalni načrt za okrevanje in odpornost: »Z njim bo vzpostavljena shema financiranja gradnje javnih najemnih stanovanj, za katero bo namenjenih dodatnih 60 milijonov evrov.«

Največji projekt od skupaj 1887 novih stanovanj

Po Remčevih pojasnilih je danes odprta soseska drugi del trilogije, uresničene s 50-milijonskim posojilom Razvojne banke Sveta Evrope. »Soseska Novo Brdo je skupaj s partnerskim delom javnega stanovanjskega sklada ljubljanske občine največji projekt od skupaj 1887 novih stanovanj, s katerimi obeležujemo 30-letnico delovanja,« je dodal.

Spomnil je, da so že spomladi odprli stanovanja za mlade na Gerbičevi, za marca prihodnje leto pa je napovedal še otvoritev soseske z 212 stanovanji v Mariboru pod Pekrsko gorco. Z danes odprto sosesko so to po Remčevih besedah trije ključni projekti, ki so jih izpeljali znotraj časovnih rokov in finančnih okvirjev.

Ob tem je direktor sklada napovedal pripravo novega cikla, v katerem načrtujejo 10 projektov v sedmih regijah z 906 stanovanji, za katerega si prizadevajo pridobiti nov kredit Razvojne banke Sveta Evrope.

Na otvoritvi tudi Rolf Wenzel

Današnje otvoritve se je udeležil tudi guverner razvojne banke Rolf Wenzel, ki je sosesko Novo Brdo izpostavil kot konkreten primer ene glavnih nalog razvojne banke - financiranje gradnje socialnih stanovanj. »Socialna stanovanja, finančno dostopna stanovanja, kakorkoli jim že rečemo, so velika socialna in politična težava v številnih evropskih državah, zato je ena glavnih nalog banke, da pri reševanju te težave podpira države,« je izpostavil Wenzel.

Na otvoritvi je ljubljanski podžupan Aleš Čerin spomnil, da je državni stanovanjski sklad občinskemu dal ugodno posojilo, s pomočjo katerega so maja letos v soseski odprli tudi 174 neprofitnih najemnih stanovanj. Vsa so po njegovih besedah že naseljena. Kot je dodal, so v bližini odprli novo enoto vrtca, razširili osnovno šolo, če bo treba, bodo v razvojnem ciklu zgradili tudi novo šolo.

V novi soseski Novo Brdo bo Stanovanjski sklad RS ponudil višji standard bivanja, saj si želijo, da bi v stanovanjih sobivalo več različnih generacij. Vsi objekti so zato prilagojeni tako mladim in družinam kot tudi starejšim osebam. V podzemnih garažah je 522 parkirnih mest za stanovalce. Prav tako so v soseski na voljo različne javne storitve, kot so knjižnica in trgovine ter odprt zunanji prostor, kjer bo veliko zelenih površin, bajer in otroška igrišča. Lokacijsko se objekti nahajajo blizu priključka na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto.