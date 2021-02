POKOJNINSKI KALKULATOR: Že veste, kakšno višino pokojnine lahko pričakujete?

UPOKOJITEV

Vas zanima, kdaj bi lahko uveljavili pravico do starostne oziroma predčasne pokojnine? Želite na hiter in enostaven način preveriti, kakšna bi bila predvidena višina vaše pokojnine po veljavnih predpisih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja? Želite preveriti pravilnost podatkov na podlagi katerih vam bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije odmeril vašo pokojnino?