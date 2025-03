Pokojninska reforma: po novem bomo delali do 67. leta?

Po enajstih mesecih pogajanj so socialni partnerji zaključili vsebinska pogajanja o pokojninski reformi. Čeprav končni dogovor še ni potrjen, se pričakuje, da bo podpisan naslednji ponedeljek, nato pa bo predlog šel v javno obravnavo, je poročal RTV.

»Naslednji korak je, da na vladi oblikujemo osnutek sporazuma med socialnimi partnerji. Tako delodajalci kot sindikati ga bodo preverjali na svojih organih in naslednji ponedeljek pričakujemo podpis,« je po peturnih pogajanjih povedal državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija.

Prispevne stopnje ostajajo, božičnica prihaja

Eden najbolj spornih delov reforme je bilo vprašanje prispevnih stopenj, saj sindikati zahtevajo, da bi se izenačile prispevne stopnje delodajalcev (8,85 %) in delavcev (15,5 %). Vendar pa so delodajalci temu ves čas nasprotovali, saj menijo, da je gospodarstvo že preobremenjeno. Po neuradnih informacijah vlada ni podprla sprememb prispevnih stopenj, kar pomeni, da bo sistem ostal nespremenjen.

Namesto tega naj bi bila uvrščena božičnica, o kateri so se delodajalci in sindikati neuradno dogovorili.

Upokojitvena starost se bo dvignila

Po predlogu reforme se bo upokojitvena starost postopoma dvignila do leta 2028:

Z 60 na 62 let za tiste, ki imajo 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

S 65 na 67 let za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe.

Če bo dogovor naslednji ponedeljek podpisan, bo predlog šel v javno obravnavo. FOTO: Foto: Depositphotos

Prav tako se bo spremenil izračun pokojninske osnove – zdaj se upošteva 24 najugodnejših zaporednih let, po letu 2035 pa se bo v izračun vključevalo 40 let zavarovanja, pri čemer bodo izločili pet najslabših let.

Višji odmerni odstotek in prihodnji koraki

V reformi je predvideno tudi zvišanje odmernega odstotka – ta bo s sedanjih 63,5 % dvignjen na 70 %.

Če bo dogovor naslednji ponedeljek podpisan, bo predlog šel v javno obravnavo, nato na Ekonomsko-socialni svet (ESS) in v vladno proceduro. Ministrstvo za delo želi, da bi zakonodaja bila potrjena pred poletjem, prve spremembe pa bi začele veljati 1. januarja prihodnje leto.

Dodatno pokojninsko zavarovanje – odločitev preložena

Delodajalci so bili sprva odprti za uvedbo samodejne vključitve zaposlenih v drugi pokojninski steber, vendar se bodo o tem odločali po zaključeni javni obravnavi.

Reforma tako prinaša pomembne spremembe, predvsem glede dviga upokojitvene starosti in izračuna pokojnin, medtem ko ključni element – prispevne stopnje – ostaja nespremenjen.