Pokojninska reforma na mizi: poglejte, kaj vse prinaša

Na Radio Slovenija so neuradno pridobili dokument, ki ga je pripravila vladna stran in predvideva postopne ukrepe v sedmih letih.

Kaj prinaša?

Glede upokojitvenih pogojev še vedno ostaja predlog, da zavarovanec pravico do starostne pokojnine pridobi pri starosti 67 let, če je dopolnil najmanj 15 let zavarovalne dobe. Ne glede na omenjeno starost leta 2028 zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine, ko doseže 65 let in 3 mesece; leta 2034 pa pri 66 letih in 9 mesecih, poroča Radio Slovenija.

Ob dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa bi bila pravila za pridobitev pravice do starostne pokojnine drugačna– leta 2028 mora dopolniti 60 let in 3 mesece, leta 2034 pa 61 let ter 9 mesecev. Starostno mejo bo mogoče med drugim znižati na račun otrok, služenja obveznega vojaškega roka ter vstopa v zavarovanje pred 20 letom starosti, še piše Radio Slovenija.

Glede pokojninske osnove v tem trenutku velja, da se upošteva katerihkoli zaporednih 24 let; ministrstvo predlaga: pri dopolnjenih 40 letih in več zavarovanja se izloči pet let, ki so najmanj ugodne za zavarovanca, še navaja radio.

Odmerni odstotek bi se zvišal vsako leto – iz sedanjih 63,5 odstotka za 40 let zavarovalne dobe, bi se do postopoma zvišal in bi za zavarovance ob koncu prehodnega obdobja znašal 70 odstotkov; za 15 let zavarovalne dobe se odmerni odstotek odmeri v višini 30 odstotkov.

Pred pogajalci je danes okoli 100 odprtih členov - tudi o vdovskih pokojninah, letnega dogajanja in usklajevanja pokojnin.

Pokojnine bi se uskladile za 20 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar–december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 80 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v enakem obdobju.