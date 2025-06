Pokojnega Uroša je poznala vsa Slovenija, znašel se je v središču razvpite afere (FOTO)

Slovenska javnost se še vedno spominja enega najbolj nenavadnih primerov spletne goljufije v državi, v katerem je pomembno vlogo odigral Uroš Skopec, član društva Kralji ulice, ki je pred kratkim preminil. Njegovo ime se je v letu 2019 znašlo sredi razvpite afere, v kateri je bil britanski medijski gigant BBC oškodovan za več kot 336.000 evrov.

Povezava med prevaranti in žrtvijo

Uroš Skopec je bil skupaj s Tanjo Čop, Sandijem Mikulinom in Brankom Pavlovićem obsojen v odmevni zadevi, kjer je tožilstvo dokazovalo vpletenost v sofisticirano finančno prevaro in pranje denarja. Gre za primer, ki je po navedbah odvetnika Žige Kluna močno spominjal na strukture uličnih dilerjev – na dnu lestvice se znajdejo posamezniki, ki pravzaprav delujejo kot izvrševalci, medtem ko pravi organizatorji ostajajo skriti in nekaznovani.

Skopec je imel v tej verigi pomembno vlogo. Po mnenju sodišča je bil eden ključnih napeljevalcev k dejanjem, ki so omogočila uspešno izvedbo prevare. Njegov odvetnik je sicer zatrjeval, da gre za žrtev mednarodne sheme, vendar je senat presodil drugače.

Pokojni Uroš Skopec je bil tudi direktor dveh podjetij. eLaw, d.o.o. in Savvy Nose, d.o.o. Prvo je svoja vrata zaprlo 11. junija letos, drugo pa – vsaj uradno – še vedno posluje.

Prevara, ki se je začela z eno samo črko

Vse skupaj se je začelo s kibernetskim napadom na zaposlene v BBC. Neznanci so vdrli v njihovo elektronsko komunikacijo in z lažnim elektronskim naslovom, ki se je od pravega razlikoval le za eno črko, dosegli nakazilo več kot 300.000 funtov na račun v Sloveniji – natančneje, na račun Tanje Čop.

Skopec je bil tisti, ki je po trditvah sodišča organiziral uporabo računa Čopove in kasneje dal tudi navodilo za dvig gotovine. Čeprav Čopova trdi, da ni vedela, v kaj se spušča, je sodnik Bernard Tajnšek jasno povedal: »Skrili ste se v ozadje in za to uporabili Tanjo Čop. Ampak to ne zmanjšuje ravnanja Čopove.«

Skopec je bil obsojen na skupno tri leta in dva meseca zapora. Poleg kazni za pomoč pri goljufiji mu je sodišče dosodilo tudi kazen za napeljevanje k pranju denarja. Dodeljena mu je bila tudi denarna kazen v višini 2.500 evrov.