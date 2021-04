Poklukar poklical vse cepilne centre, na pomoč vojska in CZ

Minister za zdravjeje danes opravil videosestanke s cepilnimi centri in bolnišnicami glede organizacije cepljenja, saj v maju prihaja v Slovenijo preko 120.000 novih odmerkov cepiv.»V naslednjih tednih prihaja vse več cepiva v Slovenijo, v prvem tednu maja bo dodatno na voljo 9000 odmerkov Moderne za drugi odmerek, 69.000 odmerkov AstraZenece, od katerih jih bo prav tako 9000 namenjenih za cepljenje z drugim odmerkom, 6000 Jansnna in več kot 56.000 Pfizerja. Torej preko 120.000 odmerkov cepiva, zato moramo odgovorno pristopiti k cepljenju in v najkrajšem možnem času cepimo največje število prebivalcev,« je uvodoma povedal Poklukar, ki je imel sestanek s cepilnimi centri v 12 regijah.»Ne želimo si ozkih grl, zato je potekala široka razprava, kako realizirati našo strategijo. Nikakor te zadnje etape ne bomo zmogli, če ne bomo stopili skupaj, zato smo veseli pomoči CZ in vojske, ki pomagata pri izvedbi cepljenja. Izkušnje so izrednega pomena, verjamem, da bomo na ta način okrepili številna cepilna mesta. Razpravljali smo o organizaciji, dobrih praksah in težavah, ki jih imajo. Kljub temu lahko povem, da ob izčrpanosti zdravstvenih delavcev na terenu, sporočajo, da so močno motivirani, da skupaj zaključimo to zadnjo etapo epidemije. Ta precepljenost bo prinesla v slovensko družbo več zdravja, manj težjih izidov zdravljenja in odpiranje družbe. Izhod v poletje je odvisen od nas vseh. Pridružimo se cepljenju, ko smo nanj poklicani, ne zavračamo cepiva,« je dejal Poklukar.Vzpostavili bodo tudi mobilne enote za cepljenje, prihaja aplikacija, ki bo poenostavila administrativni del procesa v zdravstvenih domovih, sledi pa še pilotno testiranje aplikacije za naročanja, ki jo je treba uvesti čim prej, da bo postopek transparenten in dostopen za vse.Te dni je sicer NIJZ v zvezi s prijavami na cepljenje prek eUprave sporočil, da podatke zbira zaradi razumevanja potrebnih količin cepiv in preverjanja pripravljenosti za cepljenje. Prijavljene je obvestil, da bodo prejeli navodila za prijavo v naročilno knjigo. Pred tem je sicer informacijska pooblaščenka opozorila, da ni jasnega namena, s katerim pri eUpravi ugotavljajo interes za cepljenje proti covidu 19.Vlada bo sicer danes s svetovalno skupino razpravljala tudi o predlogu, da se ministri na ravni EU poenotijo glede protokola prehajanja meja: koliko odmerkov cepljenja je treba, da lahko posameznik prehaja mejo brez odrejene karantene. To se med državami namreč razlikuje. Vstop v Slovenijo je denimo možen ob enem odmerku cepljenja s cepivom AstraZenece, pri čemer morajo od cepljenja miniti trije tedni, medtem ko Hrvaška zahteva cepljenje z dvema odmerkoma tega cepiva.