POGODBA BO PODPISANA V NEKAJ DNEH

Poklukar vztraja, da je bil postopek javnega naročila za helikopterje izpeljan zakonito

Na pobudo poslancev SD za razveljavitev nakupa helikopterjev pa bo odgovoril in jim vse pojasnil, je napovedal.
Fotografija: Boštjan Poklukar FOTO: Voranc Vogel
Odpri galerijo
Boštjan Poklukar FOTO: Voranc Vogel

STA, A. G.
20.08.2025 ob 16:35
20.08.2025 ob 17:58
STA, A. G.
20.08.2025 ob 16:35
20.08.2025 ob 17:58

Poslušajte

Čas branja: 3:00 min.

Ministrstvo za notranje zadeve bo pogodbo s podjetjem Leonardo kot izbranim ponudnikom helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP), podpisalo v prihodnjih dneh, po uskladitvi še zadnjih podrobnosti. Minister Boštjan Poklukar zadržkov za podpis nima, glede očitkov o korupciji pa pravi, da bo v pogodbi protikorupcijska klavzula.

Poklukar je današnjo izjavo za medije sklical v odgovor na razpravo o izbranih helikopterjih v javnosti, ki jo spremljajo kritike o domnevni neprimernosti plovil in pozivi k preklicu javnega naročila. A minister za notranje zadeve Poklukar vztraja, da je bil postopek javnega naročila izpeljan strokovno in zakonito, na razpis ali izbor pa ni bila podana nobena pritožba ali zahteva za revizijo, zato kot minister nima razloga, da pogodbe ne bi podpisal.

Spomnil je, da je policija po istem postopku kupila že tri helikopterje, enega v času njegovega prvega ministrovanja, drugega v času ministra Aleša Hojsa in tretjega v času ministrice Tatjane Bobnar. Znova je izpostavil, da so helikopterji, ki jih danes uporabljajo za gorsko reševanje in HNMP transportni, nova helikopterja pa bosta namenska in certificirana za HNMP. Jasnega odgovora na vprašanje, ali bosta nova helikopterja torej imela dodaten prostor za glavo pacienta za potrebe intubacij, ni podal, je pa večkrat ponovil, da ustrezata standardom, da so stroko upoštevali v največji možni meri in da ne ve, zakaj so se reševalci s kritikami oglasili šele po zaključenem javnem naročilu oziroma izbiri ponudnika.

Sam se sicer dobave helikopterjev veseli, saj gre za pomemben korak k vzpostavitvi sistema HNMP.

V nasprotovanju nakupu helikopterjev vidi še "zadnji poskus privatizacije storitve HNMP". Ob očitkih o korupciji pa je javno pozval vse, da prijavijo kakršnekoli sume pristojnim organom, a konkretno, z imeni, priimki in dejstvi.

Na pobudo poslancev SD bo odgovoril

Eno prijavo so sicer dobili na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Kot so danes pojasnili na KPK prijava očita kršitve integritete, zlorabe položaja in omogočanje neupravičene koristi določenemu ponudniku pri tem javnem naročilu. Uvedli so predhodni preizkus. Poklukar ob tem pravi, da bo pogodba z Leonardom vsebovala protikorupcijsko klavzulo in če bo ugotovljeno, da je kaj narobe, bo ta klavzula tudi uveljavljena.

Na pobudo poslancev SD za razveljavitev nakupa helikopterjev pa bo odgovoril in jim vse pojasnil, je napovedal.

Na KPK so danes sicer še navedli, da komisija za sam postopek javnega naročanja ni pristojna, so pa že večkrat opozorili, da bi morala biti prednaročniška faza, se pravi, ko naročnik ugotavlja potrebe, analizira trg, določa specifikacije, bolj transparentna.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Boštjan Poklukar helikopterji nakup javno naročilo zakonitost

Priporočamo

Tik pred iztekom roka Slovenec prevzel Eurojackpot milijone
Iskrice iz šova prerasle v veliko ljubezen: Denis in Teja pričakujeta prvega otroka (FOTO)
Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Poslovnež med letom posilil 15-letnico! Poglejte, kako je bil kaznovan

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Tik pred iztekom roka Slovenec prevzel Eurojackpot milijone
Iskrice iz šova prerasle v veliko ljubezen: Denis in Teja pričakujeta prvega otroka (FOTO)
Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)
Poslovnež med letom posilil 15-letnico! Poglejte, kako je bil kaznovan

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.