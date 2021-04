Poklukar v UKC Ljubljana: širili bodo kapacitete za bolnike s covidom (VIDEO)

Minister za zdravje in do nedavnega direktor UKC Ljubljanaje danes obiskal največjo bolnišnico v državi. »Glede na to, da smo sredi tretjega vala in da smo zaradi tega in zaradi obremenjenosti zdravstva omejili javno življenje sem danes obiska UKC Ljubljana, kjer obravnavajo največ tako covid kot necovid pacientov,« je uvodona dejal in pojasnil, da so se v bolnišnici pogovarjali o tem, kako v naslednjih dneh in tednih zagotoviti zadostno število kapacitet.Potrebe po intenzivnih posteljah po Poklukarjevih besedah rastejo bistveno hitreje kot v drugem valu, zato so se odločili, da bo UKC Ljubljana širil covid kapacitete na dveh obstoječih lokacijah- v DTS, kjer je trenutno 28 covid pacientov in na infekcijski kliniki, kjer bodo respiracijski center po potrebi spremenili nazaj v covid oddelek.V UKC Ljubljana je danes 107 hospitaliziranih na navadnih covid oddelkih in 43 na enoti intenzivne terapije.V slovenskih bolnišnicah je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 133 intenzivnih pacientov, zato že potekajo dogovori z bolnišnicami, da se na bolnišničnem nivoju zagotovi 155 bolniških intenzivnih postelj. Do konca tedna pa naj bi zagotovili 179 postelj. »Po številki 179 se bo začelo omejevati izvajanje ostalih programov, ki ne obravnavajo covid bolnikov. Kajti velik del kadra je v intenzivnih enotah dodatno involviran. Tam rabiš vsaj trikrat toliko medicinskih sester kot na navadnem oddelku, enako je z zdravniki, rabiš tudi anesteziologe, kar pomeni, da je manko kadra in se bo začelo omejevati ostale oddelke ...,« je naštel Poklukar.Zaloge osebne varovalne opreme, kisika in aparatur, ki jih potrebujejo za intenzivno zdravljenje, je za zdaj dovolj, je poudaril.V zdravstvu jih skrbi, ker odstotek ljudi na intenzivnih covid oddelkih v primerjavi z navadnimi raste. V prvem valu je bilo v intenzivi 24 odstotkov bolnikov, v drugem 24 odstotkov, v tretjem trenutno 23 na nacionalni ravni, v primerjavi z UKC Ljubljana, kjer je številka 29 odstotkov covid bolnikov, ki jih sprejmejo na intenzivni oddelke.V tretjem valu sprejemajo nekoliko mlajše bolnike, povprečje pa je 65 let.V UKC Ljubljana imajo trenutno zasedenih 43 intenzivnih postelj, pripravljajo se na 50 postelj. Skupaj lahko sprejmejo največ 220 postelj.