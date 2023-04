Poklukar ta četrtek v Rimu tudi o migracijah

Na ministrstvu za notranje zadeve so danes v odzivu na razglasitev izrednih razmer v Italiji zaradi povečanih migracijskih tokov potrdili, da bo notranji minister Boštjan Poklukar na že prej napovedanem sestanku z italijanskim kolegom Matteom Piantedosijem v Rimu ta četrtek spregovoril tudi o razmerah na področju migracij.

Italijanska vlada je zaradi povečanega števila prihodov migrantov prek Sredozemlja razglasila izredne razmere na ozemlju celotne države v trajanju šestih mesecev. Z uvedbo izrednih razmer bo vlada poenostavila postopke za vzpostavitev sprejemnih centrov za begunce in okrepila aktivnosti v zvezi s pridržanji in deportacijami tistih, ki niso upravičeni do tega, da ostanejo v državi.

Prisiljena uvesti nadzor na meji

Zaradi povečanega prihoda migrantov pa je še pred sestankom vlade namestnik italijanskega premierja ter minister za promet in infrastrukturo Matteo Salvini dejal, da bi morala Slovenija znova začeti sprejemati migrante, ki so nezakonito prečkali italijansko-slovensko mejo. V nasprotnem primeru bo Italija po njegovih besedah prisiljena uvesti nadzor na meji.

»S Slovenijo se moramo dogovoriti, da bo delala, kar mora in kar je že počela v preteklosti,« je dejal Salvini v zvezi s položajem migrantov v Furlaniji - Julijski krajini, ki je v Italiji vstopna točka za migrante s t. i. zahodnobalkanske migracijske poti.

Ob srečanju ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, ki je tedaj opravljala tudi naloge notranje ministrice, z italijanskim notranjim ministrom Matteom Piantedosijem v Stockholmu konec januarja so z notranjega ministrstva sporočili, da Slovenija in Italija vračanje oseb, ki so nezakonito prestopile mejo, izvajata na podlagi sporazuma o prevzemu oseb na državni meji, sklenjenega med obema vladama. Ministra sta tedaj ugotovila, da se ta sporazum izvaja.