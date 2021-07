Poklukar svari državljane: Če ne želite zaprtih šol in gospodarstva, se cepite

Prihodnji teden bodo cepili tudi v bolnišnicah

Minister za zdravjeje v okviru nacionalne kampanje Nalezimo se dobrih navad – cepimo se v Laškem ocenil, da so razmere zaradi novega koronavirusa v Sloveniji resne. Občutek varnosti zaradi v teh dneh ugodnih epidemioloških številk po ministrovih besedah namreč ne prinaša varne jeseni.Po njegovih besedah je delta različica novega koronavirusa prisotna v naši neposredni bližini, soočamo pa se s težkimi zgodbami, ki prihajajo iz Portugalske in Anglije. Edina pot, da se jeseni ne bomo pogovarjali, ali bodo šole odprte ali zaprte, ali bodo določene gospodarske panoge, kot sta turizem in gostinstvo, delovale, je cepljenje proti covidu 19 oziroma precepljenost, je poudaril Poklukar.Prav od cepljenja je namreč po ministrovi oceni odvisno, kako se bomo soočili s četrtim valom epidemije covida 19. Za Poklukarja je torej ključni ukrep cepljenje, brez katerega si ne predstavlja prihodnosti.Napovedal je, da bodo tudi bolnišnice prihodnji teden začele cepljenje, saj v njih dnevno prihaja okoli 10.000 ljudi na različne ambulantne preglede.O covidnih digitalnih potrdilih je pojasnil, da so oddana na pošto, predvidoma do torka jih bodo prejeli vsi tisti, ki so se cepili vsaj z enim odmerkom.Na prireditvi Pivo in cvetje, ki bo prihodnji konec tedna potekala v Laškem, bodo postavili mobilno enoto za cepljenje proti covidu 19.