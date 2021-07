Poklukar stopil pred kamere: Včerajšnji dan ni bil spodbuden za Slovenijo

»Včerajšnji dan ni bil spodbuden za Slovenijo,« ugotavlja minister za zdravje. V statistiko smo namreč vpisali 15 odstotkov več okužb kot pred tednom dni. Delta različica pri nas presega 90 odstotkov, ponekod po Evropi so v četrtem valu, zato moramo podrobno opazovati. Izpostavlja Portugalsko, kjer imajo po njegovih beseda v enotah intenzivne terapije veliko mlajših.Minister za zdravje je pohvalil, da je v Sloveniji s prvim odmerkom cepljenih 900.000 oseb. K cepljenju pa je pozval prebolevnike. Po 20. novembru 2020 je bilo namreč s PCR-testom v Sloveniji potrjenih 180.000 okužb s koronavirusom. Od tega se jih je 35.000 cepilo z enim odmerkom, 27.000 pa z dvema.K cepljenju je pozval tudi vse starejše. Kot prepričljiv argument navaja statistične podatke, in sicer, da imajo starejši od 80 let štirikrat večjo verjetnost, da bodo v primeru okužbe hospitalizirani, od povprečja populacije.Dotaknil se je tudi aplikacije, s katero se bo preverjamo PCT-status. Po zagotovilih direktorja Nijznaj bi bila danes do konca dneva zagotovo objavljena. Ob tem je poudaril, da legitimacijo lahko izvajajo samo policisti, organizatorji, ki aplikacijo uporabljajo, pa lahko samo ugotovijo, ali nekdo PCT-pogoj izpolnjuje ali ne in tako varno obišče prireditev.