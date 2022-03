Poklukar stopil pred javnost in sporočil pomembne novosti (VIDEO)

Dopoldne smo poročali, da je strokovna skupina za covid 19 vladi predlagala ukinitev nošenja zaščitnih mask v šolah in da mora o zadevi odločati še vlada. Zdravstveni minister Janez Poklukar je po seji vlade sporočil, da je vlada predlog obravnavala. Odločili so se za ukinitev obvezne zaščitne maske v izobraževalnih ustanovah. Ukrep začne veljati v ponedeljek.

Epidemiološke razmere so razmeroma ugodne, je uvodoma dejal Poklukar. V tem tednu so zaprli dve enoti intenzivne terapije v SB Slovenj Gradec in v SB Izola. »Zaradi ugodnih razmer je vlada sprejela dodatno sproščanje za učence, dijake, študente in učitelje in velja ves čas v šolah,« je dejal Poklukar in dodal še izjeme. »Maske pa morajo še vedno nositi dijaki, študenti in učitelji, ki so vključeni v izobraževalni proces pri izvajalcu, npr. klinična praksa itn.«.

Digitalno potrdilo tudi s hitrim testom

Minister je navedel še eno pomembno spremembo – da se digitalno covidno potrdilo lahko izda tudi na podlagi rezultata hitrega antigenskega testa. Sprememba pa velja od 30. januarja letos in se ureja za nazaj.

V Sloveniji novo cepivo

Navedel je tudi, da smo v Slovenijo včeraj prejeli novo cepivo novavax, ki se bo uporabljalo za starejše od 18 let. Več o cepivu v novici V Sloveniji na voljo beljakovinsko cepivo proti koronavirusni bolezni.2

Cepljenje s poživitvenim odmerkom od 12. leta

Svetovalna skupina za cepljenje je posodobila priporočila in omogočila, da v starostni skupini 12 do 17 let začnemo cepiti s poživitvenim odmerkom cepiva proizvajalca Pfizer/BioNTech. Cepljenje priporočajo otrokom, ki imajo bolezni, zaradi katerih bi lahko covid-19 potekal težje, se pa lahko cepijo tudi zdravi mladostniki.

Ema je prejšnji teden za otroke, starejše od šestega leta, priporočila osnovno cepljenje proti covidu-19 s cepivom podjetja Moderna, ki je bilo v EU doslej odobreno za starejše od 12 let. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal minister, je posvetovalna skupina odobrila tudi to spremembo. Po priporočilih Eme bodo otroci cepljeni s polovičnim odmerkom, kot ga prejmejo starejši od 12 let.

Pripravljeni na begunce

Minister je napovedal, da so pripravljeni na prihod beguncev. Državljani Ukrajine, ki bodo vstopili v Slovenijo, bodo upravičeni do nujnih medicinskih storitev, kar pri ženskah vključuje tudi oskrbo med nosečnostjo.

Novinarsko konferenco si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku.